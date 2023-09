De meesterknecht uit een koersfamilie die niet gespaard bleef door het lot: wie is Nathan Van Hooydonck?

Nathan Van Hooydonck is vanochtend onwel geworden in zijn auto een veroorzaakte op die manier een groot ongeval in het centrum van Kalmthout, dicht bij zijn woonplaats Essen.

De 27-jarige profrenner was net thuis van de Tour of Britain, waar hij zijn ploegmaat Wout van Aert mee aan de eindzege hielp.

Die rol van meesterknecht ligt Van Hooydonck als gegoten. Sinds hij twee jaar geleden zijn intrede maakte, schoolde hij zich definitief om tot luitenant van de kopmannen bij Team Jumbo - Visma.

Van Hooydonck schopte het zo ook tot renner van de nationale ploeg. Vorige maand was hij erbij op het WK in Glasgow, volgende week zou hij het EK in Drenthe rijden (voor Wout van Aert).

Sportief beleefde Van Hooydonck dit seizoen een van zijn hoogtepunten toen hij achter ploegmaat Tiesj Benoot naar de 2e plaats snelde in de voorjaarsklassieker Kuurne-Brussel-Kuurne.