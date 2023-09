Nathan Van Hooydonck (27) moet punt zetten achter carrière: "Heb ongelofelijk veel geluk gehad"

Van Hooydonck werd in een zorgwekkende toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Vandaag heeft hij het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen verlaten, maar over zijn sportieve toekomst is er helaas jammerlijk nieuws.

Een week geleden was Nathan Van Hooydonck het slachtoffer van een auto-ongeval. De renner was onwel geworden terwijl hij in zijn wagen zat.

Het gaat nu wel oké met me, maar dat dit het einde van mijn carrière is, zal ik nog goed moeten verwerken.

"Ik realiseer me dat ik ongelooflijk veel geluk heb gehad”, laat Van Hooydonck weten in een eerste reactie. “Als ik niet zo snel goede hulp had ontvangen, had het anders kunnen aflopen."

"Het gaat nu wel oké met me, maar dat dit het einde van mijn carrière is, zal ik nog goed moeten verwerken."

"Ik wil de mensen die mij geholpen hebben, de deskundige staf van het ziekenhuis en alle fans die me berichten hebben gestuurd ontzettend bedanken."

"Nu ga ik me richten op mijn herstel en op het aanstaande vaderschap. Met Alicia en de zwangerschap gaat alles goed en we kijken hard uit naar de geboorte. Dat helpt me nu echt.”