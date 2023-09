Emotionele Jonas Vingegaard draagt zege op aan Van Hooydonck: "Wilde winnen voor mijn beste vriend"

Een zege voor zijn beste vriend. Jonas Vingegaard draagt zijn tweede ritwinst in de Vuelta op aan ploeggenoot Nathan Van Hooydonck. De kopman van Jumbo-Visma reageerde emotioneel na de finish en was met zijn gedachten niet bij de strijd in het algemene klassement. "Het is een grote opluchting dat Nathan zijn toestand goed is", zegt Vingegaard.