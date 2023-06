Antwerp-fans zijn tevreden over Mintjens-voorstel: "Dit brengt zuurstof, de deur tussen beide partijen staat weer open"

Het interview van Tania Mintjens in Gazet van Antwerpen heeft de fans van Antwerp hoop gegeven. De grondeigenares stelt een oplossing voor om uit de stadionimpasse te komen. De overkoepelende supportersfederatie FASC had haar in een petitie eerder deze week aangesproken. Woordvoerder Dominik Van Landeghem: "We hebben vanochtend met haar zaakwaarnemer gesproken."

De petitie is ondertussen al meer dan 12.000 keer getekend door fans die willen dat er beweging komt in het stadiondossier en dat stamnummer 1 eindelijk een stadion krijgt dat hun ambitie reflecteert.



"Wij hebben net zoals iedereen deze morgen het artikel gelezen in de pers", vertelt Dominik Van Landeghem van de Federatie van Antwerp Supportersclubs (FASC) aan onze redactie.



"Gisteravond hadden we wel ook al een mailtje ontvangen van de zaakwaarnemer (Francis Vanderhoydonck, red) van mevrouw Mintjens om eens telefonisch contact te hebben. Dat is deze ochtend gebeurd. Hij heeft daarin het voorstel van mevrouw Mintjens toegelicht, wat wij wel konden appreciëren als federatie."



Heeft de petitie impact gehad? "Wij gaan onze plek in dit verhaal niet groter maken dan ze is. Onze federatie heeft maar één belang: de supporters en de club. Wij hebben die petitie eerder als een ludieke actie gestart om de communicatie tussen beide partijen weer op gang te trekken. Dit zal niet de doorbraak geweest zijn, maar het heeft in elk geval wel geholpen."



"Mevrouw Mintjens heeft via meneer Vanderhoydonck gezegd dat die petitie haar geraakt heeft. Dat is wel leuk voor ons."

"Er zijn heel veel dingen die beide partijen binden"

"Ik denk dat beide partijen een rood-wit hart hebben, mevrouw Mintjens ook. Dat is duidelijk geworden uit de gesprekken met meneer Vanderhoydonck. Ik denk dat er heel veel dingen zijn die beide partijen binden. Dat er misschien wel meer zijn dan die hen scheiden. Misschien is het wel tijd om nu naar een volgende fase te gaan."



De FASC verwelkomt het voorstel van Mintjens positief. "Vanuit het standpunt van de supporters vinden we dat een goed voorstel. Maar wij hebben geen zakelijke belangen te verdedigen. Wij kijken enkel naar club en supporters en gronden."



"Er is in elk geval een voorstel en dat zorgt voor een open deur. Laat ons hopen dat beide partijen er nu uitgeraken."



Het voorstel spreekt van een vaste vertegenwoordiger van de fans in het bestuur. Hoe loopt het dan nu met de inspraak? "Wij hebben nu geen inspraak, wij hebben wel een heel goed contact met de club. Er wordt in een heel open transparantie naar ons toe gecommuniceerd. Wij hopen dat in de toekomst ook zo te houden."

"Het is nog te vroeg om te antwoorden op zo'n vaste vertegenwoordiger. Ik denk ook vooral dat dat een symbolische daad is van mevrouw Mintjens om duidelijk te maken dat haar belangen die van de supporters zijn. Het is veel te vroeg om daar uitspraken over te doen." Wat nu met de nabije toekomst? "Ik hoop dat dit voorstel opnieuw zuurstof in het verhaal brengt", stelt Van Landeghem. "Dat de communicatie weer wordt opgestart en dat we zo snel mogelijk een mooi afgewerkt stadion hebben, waar ook extra mensen kunnen komen kijken."



"Want het is voor ons een heel grote frustratie: we hebben een enorm lange wachtlijst van mensen die een abonnement willen kopen of wekelijks willen komen kijken en daarnaast kijken we met z'n allen op een lege tribune die er steeds bouwvalliger begint uit te zien."

"Mevrouw Mintjens is welkom op de Bosuil, ze hoeft zich niet aangevallen te voelen"