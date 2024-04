Een opsteker voor Paralympische Spelen: Sam De Visser pakt brons op EK G-zwemmen

Sam De Visser was met medaille-ambities naar Madeira getrokken en stelde niet teleur in de finale van de 400 meter vrije slag (S9).

Met de 3e inschrijvingstijd maakte hij zijn potentieel waar en pakte hij brons in 4'19"50.

Voor De Visser was het EK een "krachtmeting op weg naar de Paralympische Spelen". Zijn medaille is alvast een boost, want ook in Parijs mikt onze landgenoot op een finaleplaats.

Vorig jaar werd De Visser nog 4e op het WK op de 400 meter vrije slag.