Behaalt Sam De Visser als eerste Belgische zwemmer in bijna een kwarteeuw een paralympische medaille?

Een 4e plaats voor Sven Decaesstecker in Athene, dat is het beste resultaat van een Belgische zwemmer op de Paralympische Spelen sinds de eeuwwisseling.

Sam De Visser kan in de toekomst misschien nog beter doen dan Decaesstecker. Volgens zijn coach Greg Planckaert is de 20-jarige De Visser nog een groter talent dan zijn voormalige poulain.



"Dat is fijn om te horen, een leuk compliment", zegt De Visser. "Ik hoop ook ooit zover te geraken als Sven."

De Visser maakte de voorbije jaren reusachtige sprongen en werd op het voorbije WK in Manchester 4e. "Dat komt omdat ik specifieker ben gaan trainen, door de goeie planning van mijn coach."

De Visser is "zo goed als zeker" van zijn plaatsje in Parijs. Wat is zijn ambitie daar? "Ik denk vooral op de lange termijn. Ik ben al heel blij dat ik naar Parijs mag. Ik hoop een persoonlijk record te zwemmen, maar ik durf er geen plaats op te plakken."