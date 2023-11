Boccia-speler Francis "Blackjack" Rombouts geniet van stage in Turkije: "Interessant om met anderen te trainen"

Delegatieleider van Paralympic team Belgium Olek Kazimirowski is tevreden met hoe de stage verloopt in Belek: "De atmosfeer is heel positief. De atleten en coaches zijn heel blij met de aanwezige infrastructuur hier. Dit is ideaal om aan teambuilding te doen."





Met paralympic team Belgium zorgt de delegatieleider ervoor dat alle atleten zo professioneel mogelijk omkaderd worden: "We willen altijd proberen beter te doen wat betreft de voorbereiding van de atleten. We willen iedereen de beste kansen geven om te presteren. We investeren daarom ook steeds meer in medische en psychologische begeleiding. Wij hebben hier bv. 2 psychologische ondersteuners aanwezig. Een atleet blijft een mens die ups en down heeft. Het is belangrijk dat we over alles kunnen praten. En dit in een professionele en vertrouwelijke omgeving."





Kazimirowski duidt hiermee ook op de voorbeeldfunctie die de atleten kunnen hebben: "We willen het bewustzijn van de maatschappij verbeteren. Een persoon met een beperking heeft zijn plaats in de maatschappij. Dat is belangrijk niet enkel voor atleten, maar voor iedereen."