G-sport zet grote stappen in begeleiding jonge atleten: "Omkadering minstens even goed als bij Club Brugge"

Er wordt prima werk geleverd door het Belgisch paralympisch topsportteam. De paralympische stage in Belek is daar het voorbeeld van. Dimitri Vastenavondt, technisch directeur topsport van G-sport Vlaanderen, ziet dat de begeleiding van de (jonge) atleten er enorm is op vooruitgegaan: "Alles is zo gedetailleerd en uitgewerkt."