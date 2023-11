Profiteert België van 'Parijs-effect' op Paralympische Spelen? "We verwachten een stormloop"

Als we de Paralympische Spelen van 1980 in Arnhem in Nederland even buiten beschouwing laten (het evenement had toen nog niet de huidige omvang) dan wordt Parijs 2024 een nooit geziene kans voor de Belgische fans om erbij te zijn.

Marc Vergauwen nam een jaar geleden de fakkel als voorzitter over van Anne D'Ieteren. De nieuwe voorzitter wil sterker inzetten op jongeren. Daarom werden heel wat jonge atleten meegenomen op stage in Belek, die momenteel plaatsheeft.

"We hopen hiervan vanaf 2028 de vruchten te kunnen plukken", zegt Vergauwen.

Het is opnieuw een stap die gezet wordt in de verdere professionalisering van de paralympische sport in België.

"Die professionalisering is begonnen in 2004. Tot dan gebeurde alles door vrijwilligers. Nu zetten we in op gediplomeerde coaches, kinesisten en fysiotherapeuten. En dat heeft ook tot resultaat geleid. Van de 0 medailles in Athene toen tot de 15 in Tokio, het aantal is gestaag gestegen."