Rolstoeltennisser Joachim Gérard sneuvelt in groepsfase Masters

Joachim Gérard won de Masters in 2015, 2016, 2018 en 2019.



Zijn jacht op een 5e eindzege begon deze week op een valse noot met een nederlaag in het eerste groepsduel tegen de Spanjaard Martin De la Puente (IJF-4). In zijn tweede poulematch klopte Gérard de Japanner Takuya Miki (IJF-10).

Tegen 's werelds beste rolstoeltennisser, de Japanner Tokito Oda, kon Gérard maar beter winnen om zeker te zijn van een ticket voor de halve finales.

Bij een 4-0-voorsprong voor de Japanner moesten beide tennisseers even gaan schuilen in de kleedkamers voor de regen. Daarna kon Gérard de scheve situatie niet meer rechttrekken. Hij verloor beide sets met 6-3.

Na de nederlaag tegen Oda had Gérard nog een waterkans om zich te plaatsen voor de halve finales. Hij moest hopen op een zege van Miki tegen De la Puente, maar zover kwam het niet. De Spanjaard haalde het in het onderling duel in drie sets (3-6, 6-1 en 6-2).

Gérard kan zich wel nog plaatsen voor de halve finales van het dubbelspel. Vanavond moet hij aan de zijde van de Nederlander Maikel Scheffers dan wel voorbij de Amerikaan Casey Ratzlaff en de Braziliaan Daniel Rodrigues.