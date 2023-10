Jannik Sinner krijgt Daniil Medvedev klein in hoogstaande finale in Wenen

In de eerste set kon Medvedev als eerste een break veroveren, maar Sinner had nog een antwoord in huis. De Italiaan moest bij 6-5 een eerste setpunt weg werken en kreeg in de daaropvolgende tiebreak opnieuw een setpunt tegen. Uiteindelijk maakte Sinner het zelf bij zijn tweede setpunt af: 6-7 (7/9).

In de tweede set liep het vlotter voor Medvedev. De lange Rus won vier games op een rij en knalde zo naar 6-4-setwinst.

In de beslissende derde set maakten beiden spelers er opnieuw een spektakelstuk van. Sinner kwam op 3-1 na een bijzonder zwaarbevochten game van maar liefst 21 minuten en 50 seconden, die hij won op zijn negende breakpoint.

Medvedev brak daarna opnieuw, maar Sinner zette al snel weer orde op zaken. De Italiaan verspeelde een eerste matchpunt bij 5-2 op de opslag van de Rus. Het tweede matchpunt op eigen opslag was wel het goede voor Sinner.

De 22-jarige Italiaan wint zo de 10de titel in zijn carrière, de vierde van het seizoen na toernooizeges in Montpellier, Toronto en Peking. Het was de vierde finale tussen de twee spelers dit jaar. Medvedev won in Rotterdam en Miami, terwijl Sinner zegevierde in Peking.