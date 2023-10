Nieuwe rugblessure Van Uytvanck: "Over paar dagen weer tennissen"

Alison Van Uytvanck timmert aan een comeback na een maandenlange afwezigheid door een dubbele hernia. Begin oktober maakte ze een winnende rentree in Reims, met de ITF-titel erbovenop. Maar 10 dagen geleden in Hamburg kon ze in de eerste ronde niet meer voort. Door een nieuw rugprobleem. "De blessure lijkt op een lumbago", zegt Devries. "Het is iets wat kan gebeuren gezien de problematiek die ze kende met haar rug. Het is niets dramatisch, maar uiteraard vereist dit aandacht en voorzichtigheid. We mogen niet overhaasten." "Ali moet opnieuw revalideren en de tijd nemen om te herstellen. Als alles goed gaat, hoop ik dat ze over 2 tot 3 dagen het racket weer kan vastnemen."

In Charleroi tegen Hongarije

De kans is dus reëel dat Van Uytvanck op 11 en 12 november kan aantreden in de Billie Jean King Cup, wanneer België het in Charleroi opneemt tegen Hongarije in de play-offs van de wereldgroep.



Kapitein Wim Fissette nam haar eerder deze maand op in de selectie, naast onder meer Greet Minnen en Yanina Wickmayer. Elise Mertens doet niet mee.



Na de interland zal Van Uytvanck vermoedelijk aantreden op een ITF-evenement in Pétange in Luxemburg.



Over haar seizoensstart in 2024, met traditioneel toernooien in Australië, zijn nog geen knopen doorgehakt. "We hebben nog tijd en wachten af wat de komende weken brengen", besluit Devries.