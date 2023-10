Jenson Brooksby (ex-ATP 33) krijgt dopingschorsing van 18 maanden

2022 was het beste jaar uit de nog prille carrière van de 22-jarige Jenson Brooksby. Zowel op de Dallas Open als de Atlanta Open bereikte hij de finale. In juni bereikte hij met de 33e plaats ook zijn hoogste positie op de ATP-ranking.

Door twee opeenvolgende handoperaties begin dit jaar stond Brooksby 6 maanden aan de kant en zakte hij weg naar plek 301.



Maar het zal nog wat langer duren eer hij weer kan tennissen. In juli werd hij voorlopig geschorst door de ITIA, omdat hij in 12 maanden tijd 3 dopingcontroles gemist heeft. Gisteravond werd die omgezet in een definitieve schorsing van 18 maanden.



In januari 2025 zal hij de competitie weer kunnen hervatten. Brooksby erkende de 3 gemiste dopingcontroles, maar gaf in een post op Instagram aan "te blijven vechten".



Hij geeft toe dat 2 gemiste controles zijn fout waren, maar houdt vol dat er bij de controle op 4 juni 2022 iets misgegaan is met het hotel, want dat hij op zijn hotelkamer was.



Hij gaat in beroep tegen de straf. "Ik heb nog nooit in mijn leven een verboden middel gebruikt en ik ben tijdens de hele zaak eerlijk geweest tegen de ITIA", pende hij neer.