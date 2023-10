Alison Van Uytvanck moet opgeven in Hamburg met nieuwe rugblessure: "Hopelijk niet te erg"

Alison Van Uytvanck teruggevallen naar de 298e plaats op de wereldranking, haar tegenstandster gisteren was de Duitse Lara Schmidt, die nog bijna 300 plaatsen lager staat als 562e.



Na 17 minuten en 3 spelletjes zat de wedstrijd er al op. Van Uytvanck, het 8e reekshoofd stond 1-2 in het krijt met beide speelsters nog zonder een break.



"Ongelukkig genoeg blesseerde Alison zich opnieuw aan haar rug", legde haar coach Ann Devries uit. "Toen ze een backhand sloeg op een verre bal, voelde ze iets. Ze kon niet meer voort."



Van Uytvanck maakte 2 weken geleden een winnende rentree in Reims, waar ze meteen het ITF-toernooi won. Een opsteker na haar maandenlange afwezigheid door een dubbele hernia in haar onderrug. Haar vorige match was op 9 februari in de 2e ronde van het WTA-toernooi van Linz met verlies tegen de Kroatische Petra Martic.



"Het is nog te vroeg om te zeggen dat het met elkaar verband houdt", zei Devries. "Testen en onderzoeken in België zullen ons wijzer moeten maken. Ik hoop in elk geval dat het niet te erg is, want Alison werd de laatste tijd niet gespaard."