Alison Van Uytvanck wint haar 1e duel na 8 maanden blessureleed: "Blij met de manier waarop"

Alison Van Uytvanck stond sinds half februari langs de kant met een zware rugblessure. Zo miste ze onder meer Roland Garros, Wimbledon en de US Open.

Gisteren maakte ze haar rentree op een kleiner toernooi in de Franse champagnestreek. Na 2 uur en 18 minuten mocht er ook geklonken worden. Van Uytvanck had de 19-jarige speelster Anouk Koevermans in 2 lange sets verslagen.



"Het was een zware match, maar ik ben zo blij om weer op het terrein te staan", reageerde de 29-jarige Belgische nadien.



"Ik ben erg tevreden. Ik denk dat het niveau dat ik behaalde al heel behoorlijk was, want mijn opponente speelde ook al echt goed."



"Het was wellicht beter dan ik me had voorgesteld."