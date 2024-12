Kim Meylemans triomfeert in Altenberg voor het eerst in Wereldbeker skeleton

Bij de wereldbekeropener in Peyongchang in Zuid-Korea half november finishte een zieke Kim Meylemans in zomerse omstandigheden als 13e, een dag later bij deel 2 als 7e. De manche in Yanking eind november liet ze aan zich voorbijgaan. Bij de eerste Europese wereldbekeruitstap van het seizoen sloeg ze toe in Altenberg. Door de hevige sneeuw- en regenval moesten de Duitse organisatoren de wedstrijd verlaten en inperken van 2 tot 1 reeks. De 28-jarige Belgische dook halverwege het pak naar het snelste naar beneden: ze had 1'01"34 nodig voor de 1.413 meter lange baan met 17 bochten. Ze ging twee thuisrijdsters vooraf: Suzanne Kreher finishte als tweede op 20 honderdsten, olympisch kampioene Hanna Neise was derde op 21 honderdsten.

Voor Meylemans was het het zesde wereldbekerpodium na twee tweede plaatsen vorig seizoen in Lake Placid en Sigulda en drie derde plaatsen in het seizoen 2021-2022 en 2022-2023.



"Ik ben heel gelukkig", reageerde Meylemans na de primeur. "Het is altijd moeilijk als het weer moeilijk is."



"Ik moet een compliment geven aan de bond (IBSF, red) om de race uit te stellen, want het was duidelijk wel beter nu dan op het oorspronkelijke startuur."



Het moest wel in 1 heat gebeuren: "Eén heat is altijd moeilijk, maar iedereen kent het spelletje. Je moet alles geven. Het heeft mijn gameplan niet te veel veranderd, want je moet altijd gefocust zijn."



"De omstandigheden waren zeker moeilijk. Het was trager dan op training. Het is altijd leuk om een goed resultaat te halen in Altenberg, want het is een moeilijke baan." Als in Duitsland geboren Limburgse weet de vicewereldkampioene dat maar al te goed.



In de algemene wereldbekerstand klimt ze naar de 13e plaats met 513 punten. Neisse komt aan de leiding met 796 punten.



Aline Pelckmans eindigde als 31e op 2"78 van Meylemans.