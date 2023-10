Elise Mertens past voor duel tegen Hongarije, 18-jarige Costoulas is er voor het eerst bij

De Belgische vrouwen nemen het op 11 en 12 november in Charleroi op tegen Hongarije. Inzet is een plaats in de Wereldgroep van de Billie Jean King Cup in 2024.

De Belgische selectie voor dat duel bestaat uit Greet Minnen (WTA-62), Yanina Wickmayer (WTA-83), Alison Van Uytvanck (WTA-364), Kimberley Zimmermann (WTA-59 in het dubbelspel) en Sofia Costoulas (WTA-281).

Van Uytvanck maakte vorige week nog maar haar rentree na 8 maanden afwezigheid door een dubbele hernia.



Costoulas en Zimmermann zijn er voor het eerst bij. Costoulas verloor in 2022 de finale van de Australian Open bij de junioren.

"Uiteraard is de afwezigheid van Elise Mertens bijzonder jammer", zegt kapitein Wim Fissette. "Maar ik ben ervan overtuigd dat we met deze sterke selectie vol voor de overwinning kunnen gaan."

"Met Greet en Yanina hebben we 2 speelsters die al het hele jaar enorm sterk presteren, zowel in het enkel- als het dubbelspel."