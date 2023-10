Yanina Wickmayer knokt zich voorbij Taiwanese qualifier in Seoel

Yanina Wickmayer had even tijd nodig om in de partij te komen. Ze verloor als eerste haar opslagspel, maar zette een dubbele break de 0-2 om in een 4-2-voorsprong.



Niet dat Liang geen kansen had, maar Wickmayer werkte haar breakballen weg. Ze sloeg ook goed op met 7 aces. Dat leverde na een nieuwe break 6-3-setwinst op.



In de 2e set waren er opnieuw breakkansen aan beide zijden, bij 3-3 gaf opnieuw Wickmayer als eerste haar opslag uit handen. Maar opnieuw toonde ze veerkracht en met weer een dubbele break: 6-4.



In de achtste finales van de Korea Open staat onze landgenote tegenover het Russische derde reekshoofd Jekaterina Alexandrova (WTA-22). Die verdedigt haar titel.



Wickmayer is onze enige landgenote op de hoofdtabel in Zuid-Korea. De Amerikaanse Jessica Pegula (WTA-4) is er het eerste reekshoofd.