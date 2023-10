Mertens zet Russische kwalificatiespeelster opzij op weg naar kwartfinales

Elise Mertens is het derde reekshoofd in Hongkong en zou op papier dus weinig moeite mogen kennen met de Russische kwalificatiespeelster Sofya Lansere. Het was hun eerste onderlinge duel.

En het werd toch een stevige werkdag voor Mertens. Na een 6-3 in de eerste set, draaide set twee uit op een tiebreak. Pas na anderhalf uur kon Mertens het bij haar tweede matchpunt afmaken.

In de kwartfinales neemt Mertens het op tegen de Italiaanse Martina Trevisan (WTA-42), het zesde reekshoofd. Mertens klopte de 29-jarige Trevisan begin dit seizoen in Abu Dhabi vlot met 6-0 en 6-2. Hun is hun enige confrontatie tot dusver.