Van Uytvanck moet met rugproblemen dan toch passen voor interland tegen Hongarije

De 29-jarige Alison Van Uytvanck gaf een tweetal weken geleden door een nieuwe rugblessure forfait voor een ITF-toernooi in Glasgow. Volgens haar coach Ann Devries was er hoop dat onze landgenote wel fit zou raken voor de interland tegen Hongarije, maar die bleek tevergeefs.



"Ik moet helaas meedelen dat mijn rug niet volledig fit is om voor mijn land te spelen", schreef Van Uytvanck op sociale media. "Ik doe er alles aan om weer volledig speelklaar te raken. Ik wens het Belgische team veel succes."



Van Uytvanck timmerde dit najaar aan een comeback na een lange afwezigheid door een dubbele hernia. Ze kan op 11 en 12 november dus niet aantreden in de Billie Jean King Cup, wanneer België het in Charleroi opneemt tegen Hongarije in de play-offs van de wereldgroep.

Kapitein Wim Fissette nam haar eerder deze maand op in de selectie, naast onder meer Greet Minnen en Yanina Wickmayer. Elise Mertens doet niet mee.