Een-tweetje voor Belgische beloften: Jente Michels is Europees kampioen voor Emiel Verstrynge

Jente Michels (1e) doorbrak in Pontchâteau zijn kampioenschapsvloek. "Normaal gezien overkomt er mij altijd iets op een kampioenschap. Maar vandaag was de perfecte dag", lacht de belofte.



""Het was een heel zware maar leuke wedstrijd. Want Emiel Verstrynge is een goede vriend van mij."

"Ik denk dat Emiel lek reed in de slotronde, dat besliste de race een beetje. Maar ik denk dat ik algemeen de sterkste was vandaag."

Emiel Verstrynge (2e) baalde na zijn lekke band in de slotronde. "Het voelt een beetje als een gemiste kans."

"Maar ik kan ook niet ontkennen dat ik het lastig had in het wiel van Jente. Al voelde ik me wel groeien tijdens de koers. Ik had er vertrouwen in dat het kon in de slotronde, maar toen reed ik lek."