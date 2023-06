Paul Gheysens deelt in alle euforie toch prik uit aan De Wever: "Stadionprobleem moet opgelost worden"

Het rood-witte deel van Antwerpen vierde massaal feest na de titel van The Great Old. Ook voorzitter Paul Gheysens deelde in de vreugde en nam op het stadhuis ook het woord. Hij bedankte iedereen in zijn toespraak, maar sloot af met een steekje. "Ik kijk nu ook met een boos oog naar de burgemeester: het probleem met het stadion en de familie Mintjens moet opgelost worden."