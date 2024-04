Ervaring boven jeugd: Nadal gunt 16-jarige geen kans bij comeback in Madrid

Eigenlijk had hij het toernooi liever overgeslagen. Maar Rafael Nadal, die waarschijnlijk aan zijn laatste seizoen bezig is, kon het toernooi van Madrid niet links laten liggen. Hij pakte er 5 keer de eindzege.

Dus ook al voelde hij zich "niet helemaal fit", toch nam hij het in de 1e ronde op tegen de nog maar 16-jarige Amerikaan Darwin Blanch.

Een uitdaging voor zijn blessuregevoelige lichaam werd het niet. Nadal had amper een uurtje werk met zijn jonge tegenstrever, die nog maar zijn 2e ATP-match speelde. Met 6-1 en 6-0 was het klasseverschil duidelijk.

In de volgende ronde wacht Nadal een grotere uitdaging, want dan neemt hij het op tegen Alex de Minaur, het nummer 11 van de wereld. De Australiër schakelde Nadal vorige week nog uit in de 2e ronde in Barcelona.

Nadal hoopt zich in Madrid klaar te stomen voor zijn (laatste?) Roland Garros. De 37-jarige Spanjaard won het grandslamtoernooi in Parijs maar liefst 14 keer.