De Bosuil-impasse: "Weet niet wat er speelt, maar ik sluit achterliggende agenda's niet uit"

Intussen zijn Antwerp-fans zelfs een petitie gestart om Tania Mintjens te overtuigen de gronden te verkopen. Of die ooit op het bureau van Mintjens zal belanden, is maar de vraag. De zakenvrouw leidt een teruggetrokken bestaan in Londen. "Ik heb haar nog nooit ontmoet", gaf Gheysens maandag toe.

Het grote probleem? De Bosuil-gronden zijn deels eigendom van de familie Mintjens uit Malle, rijk geworden in de meubelindustrie. Antwerp heeft tot 2052 wel het zogenoemde opstalrecht, maar als de club nu een nieuwe tribune 2 bouwt, wordt die over een kleine 30 jaar eigendom van de familie Mintjens.

Kwaad, want de uitbreiding van de Bosuil die Gheysens maar wat graag wil realiseren, zit in een impasse. Burgemeester Bart De Wever wakker schudden, leek wel een wanhoopspoging om een doorbraak te forceren, al was De Wever er snel bij om te benadrukken dat de stad geen partij is in het stadiondossier.

Het was eigenlijk vader Karel Mintjens die geïnvesteerd had in Antwerp, in een periode waarin er op financieel vlak nogal weinig geregeld was.

Financieel journalist Ludwig Verduyn schetst in Vandaag op Radio 1 de relatie tussen Antwerp en de familie Mintjens. "Het was eigenlijk vader Karel Mintjens die geïnvesteerd had in Antwerp, in een periode waarin er op financieel vlak nogal weinig geregeld was. Er was geen structuur, geen transparantie", weet Verduyn.

"Wanneer het slecht ging met voetbalploegen probeerde iedereen zijn vel te redden, door op een of andere manier zoveel mogelijk van zijn investeringen te recupereren. Dat heeft ook Karel Mintjes gedaan. Op werd een deal afgesloten waarbij hij de gronden in erfpacht gaf. En dat is nu het probleem."

Voor Paul Gheysens is dochter Tania Mintjens de verpersoonlijking van het probleem, zij lijkt de sleutel in handen te hebben. "Maar zij houdt zich niet meer bezig met die financiële aspecten", weet Verduyn.

"Tania Mintjes laat zich voor zulke zaken adviseren door Francis Vanderhoydonck, die ooit een van de belangrijkste zakenbankiers van België was bij de Generale Bank. Hij heeft een goeie naam en reputatie, maar hij verdedigt natuurlijk de belangen van Tania Mintjens."