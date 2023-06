Burgemeester Bart De Wever: "De stad is geen partij in het stadiondossier van Antwerp"

"Een delicaat probleem", zo noemt Bart De Wever de impasse in het bouwdossier van voetbalclub Antwerp.



Gisteren haalde Paul Gheysens het probleem aan in het stadhuis van Antwerpen. De burgemeester fronste zijn wenkbrauwen.

"Ik dacht het dossier discreet, achter de schermen te bekijken. Ik weet niet of het helpt om zulke dingen uit te spreken op de bühne", zegt De Wever een dag later in De Afspraak.

"Het is ook niet aan mij", stelt de burgervader. "Het gaat om een zaak tussen private partijen, die geen overeenkomst vinden."

De Wever heeft het over de familie Mintjens - (deels) grondeigenaar op de Bosuil - en bouwheer/Antwerp-voorzitter Paul Gheysens.

"De stad is geen partij in het dossier", legt de burgemeester uit. "Wij hebben geen grondpositie in de zaak, we kunnen enkel faciliteren. Op Beerschot zijn we de huisbaas, op Antwerp niet."