Supportersfederatie Antwerp start petitie: "Weggaan op Bosuil is laatste dat we willen"

"Voor de fans is de Bosuil dé plaats waar Antwerp moet spelen. We noemen de Bosuil niet voor niets heilige grond. Weggaan uit Deurne Noord is het laatste dat we willen."

"Ga eindelijk in overleg met Paul Gheysens en maak van het stadion van Antwerp het mooiste van het land", zegt Dominik Van Landeghem, woordvoerder van supportersclub De Bosuil Boys, in een gesprek met Sporza.

Ook oproep aan stadsbestuur

De familie Mintjes zegt bezorgd te zijn over het engagement van Paul Gheysens bij Antwerp. Met hun actie willen ze naar eigen zeggen de lokale verankering van de voetbalclub verzekeren.

"Al voor de oproep van Paul Gheysens waren we bezig met het stadion. We begrijpen dat dit een zakelijk verhaal is, maar het is ondertussen duidelijk dat de familie Gheysens niet op vakantie is op de Bosuil", reageert de woordvoerder van supportersclub De Bosuil Boys.

"Het wordt tijd dat dit dossier een vervolg krijgt. Er is een groot potentieel aan fans die zitten te wachten om naar wedstrijden te kunnen komen kijken. Dat is frustrerend. Ook voor de club, die daar financieel niet beter van wordt."

"We zijn realistisch. Als fans staan we aan de zijlijn en zullen we niet hét drukkingsmiddel zijn, maar we willen waar mogelijk ons steentje bijdragen."



De fans richten zich niet enkel tot de familie Mintjes, maar ook tot het Antwerpse stadsbestuur.

"Het opstalrecht van Antwerp op de grond van de familie Mintjes duurt naar het schijnt nog 23 jaar. Het stadsbestuur kan dat misschien verlengen met 50 jaar (daarvoor is een akkoord nodig tussen het stadsbestur en de familie Mintjes).

"De familie Gheysens zou daar ook voor open staan en zo blijft de grond van de familie Mintjes."



"Voor ons de fans maakt de constructie niet uit", besluit Dominik Van Landeghem. "Als er maar begonnen kan worden aan de bouw van de nieuwe tribune."