Oplossing in zicht? Tania Mintjens doet voorstel aan Paul Gheysens om uit stadionimpasse Antwerp te raken

Het voorstel van Mintjens

"Nog een beetje onderhandelingsmarge"

Voor Mintjens is haar voorstel niet te nemen of te laten. "Dit zijn de grote principes, die nog verder concreet moeten worden uitgewerkt. Er is nog een beetje onderhandelingsmarge, maar op bepaalde punten niet." "We doen op enkele vlakken stevige toegevingen en proberen niet onredelijk te zijn. We verwachten dat ook van Paul Gheysens." "We hopen dat dit een opening kan zijn. Dat ook Paul Gheysens, nu hij supporter én zelfs symbolisch Antwerpenaar is geworden, zijn rood-witte hart laat spreken. Samen met mij." We hebben Antwerp gecontacteerd voor een reactie, maar daar wil voorlopig niemand reageren. (lees voort onder de tweet)

"Ik moest een interview geven, want ik ben geen "probleem""

Tania Mintjens, dochter van een meubelfamilie, zat op het moment van de titel van Antwerp in de VS voor zaken. "Ik was jaren bij bijna elke wedstrijd van Antwerp, maar nu durf ik niet meer te komen. Maar natuurlijk heb ik de wedstrijd in Genk gevolgd. Er zijn blijkbaar mensen die niet geloven dat ik Antwerpsupporter ben, maar vanuit Londen, waar ik woon, volg ik nog steeds elke wedstrijd."



Ze beleefde dan ook een schitterend seizoen. "Eerst de beker, dan de titel. Ik was zielsgelukkig."



Tot de uitspraak van Gheysens de dag nadien. "Opeens was ik "het probleem-Mintjens". Dat is hard aangekomen. Ik had echt de indruk dat men daar voor het stadhuis al een guillotine of een brandstapel voor mij aan het installeren was. Ik werd de boeman, de geldwolf, de heks."



Daarom stemde Mintjens, die niet graag in de belangstelling staat, uitzonderlijk toe voor een interview. "Ik kon niet anders. Paul Gheysens koos voor de publieke weg, via de media. Om zo een beeld van mij te creëren dat niet juist is. Ik moet dat beeld bijstellen. Ik ben geen "probleem". Ik wil die guillotine weg."



Mintjens geeft aan dat ze ook veel steun kreeg, maar dat ze de woorden van Gheysens ("Het kwade oog") ook als een dreigement ervoer. "Het is zwaar, zo persoonlijk aangevallen te worden. Ik heb nog veel familie in België, die kregen dat ook allemaal te verduren. Het geeft me een onveilig gevoel."



Gheysens en Mintjens, die nog voor de periode-Gheyens Antwerp vaak met een financiële tussenkomst aan een licentie heeft geholpen, hebben elkaar nooit persoonlijk gesproken. "Ik denk ook niet dat dat nog zal gebeuren. We zijn te verschillend. Maar we hoeven ook geen vrienden te worden. Ik ben er zeker van dat we een oplossing gaan vinden in het belang van de club die voor beide partijen aanvaardbaar is."



"Het is noodzakelijk dat we hier samen uitgeraken, want ik begrijp de frustraties van de fans. Ik doe dit in het belang van de club."