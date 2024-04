Thibau Nys glundert: "Dit lijkt misschien normaal, maar deze zege zal me eeuwig bijblijven"

do 25 april 2024 17:23

Zijn 3e koersdag is meteen een schot in de roos geworden: Thibau Nys (21) heeft zijn eerste overwinning in de WorldTour te pakken. Nys jr. hield als vroege vluchter stand op de slotklim in de Ronde van Romandië en was de snelste van een trio. "Ik wilde dit zo graag en ik heb hier zo hard voor gewerkt", vertelde hij.

Gisteren voelde hij zich nog nerveus voor een eerste potentiële sprintkans en op het moment van de waarheid liet hij zich wegdrummen. Vandaag schoof Thibau Nys bij de eerste bergrit in de Ronde van Romandië mee in de vlucht van de dag en op weg naar Salvan had het goudhaantje van Lidl - Trek een gezegende dag. Nys hield met Andrea Vendrame dapper stand op de slotklim en werd pas in de slotfase bijgebeend door de aanstormende Luke Plapp. De Australische kampioen en de Italiaan konden Nys niet verontrusten, die met overmacht de sprint naar zijn hand zette.

Ik heb voorin geprobeerd om zoveel mogelijk energie te sparen, maar ik wist niet wat ik kon verwachten. Ik zat voor het eerst mee in een vroege vlucht, hé. Thibau Nys

"Ik was zo ontgoocheld dat ik gisteren mijn goeie benen niet had kunnen tonen", reageerde hij in het flashinterview. "Het plan was dan ook om vandaag mee te glippen als er een sterke groep zou wegrijden." "Ik heb voorin geprobeerd om zoveel mogelijk energie te sparen, maar ik wist niet wat ik kon verwachten. Ik zat voor het eerst mee in een vroege vlucht, hé." "Ik kende de slotklim en die laatste bochten niet, maar ik moet mijn ploeg echt bedanken. Ze hebben me prima door de slotfase gegidst." Nys was de snelste op papier. "Klopt, maar als je daar over nadenkt, dan kan het ook uit je handen glippen. Ik moest koelbloedig blijven, ik wilde geen risico's nemen en ik probeerde alles op het juiste moment te doen." De ritwinnaar en nieuwe leider was uiteraard dolgelukkig. "Ik kan dit niet beschrijven. Voor sommigen lijkt dit misschien normaal, maar ik wilde dit zo hard." "Ik heb hier stevig voor gewerkt. Mijn eerste doel was in vorm zijn voor deze koers. Als je dan wint, is dat nog iets anders." "Ik zal dit voor eeuwig onthouden", aldus Nys, die morgen het geel verdedigt in de tijdrit. "Die is momenteel nog niet goed genoeg om de trui te behouden, maar ik zal vooral genieten."