Wie is mysterieuze Tania Mintjens, waarom lacht Bart De Wever groen? Alle bouwstenen van het stadiondossier samengebracht

Alles wat Paul Gheysens aanraakt bij Antwerp lijkt langzaam in goud te veranderen: spelers beginnen geld op te leveren, over de controverse rond Marc Overmars praat nauwelijks nog iemand en met een titel en beker in hetzelfde jaar raakt de prijzenkast gevuld. Alles? Behalve het stadion. Waarom kan uitgerekend een bouwheer geen afgewerkt nieuw stadion bouwen?

Bloed, zweet en geld

Bloed kruipt waar het niet gaan kan, is het gezegde. Het hart van Paul Gheysens pompt zijn leven lang al voor … ondernemen. Niet zijn liefde voor Antwerp FC, maar de opportuniteiten die de West-Vlaming zag, dreven hem om in 2015 (in alle anonimiteit) Antwerp over te nemen. Als grote ondernemer ziet Gheysens verschillende kansen. Het enorme supporterspotentieel in de stad Antwerpen, toegang tot een van de belangrijkste politici van Vlaanderen: burgemeester Bart De Wever en natuurlijk een nieuw stadion kunnen bouwen. Als een van de belangrijkste bouwheren in Vlaanderen – met ook internationale activiteiten in onder meer Londen en Polen – weet hij dat een nieuw stadion veel geld kan opleveren. Het duurt 13 jaar voor Antwerp in 2017 opnieuw promotie kan afdwingen naar 1A. Daarna duurt het maar 20 weken voor Paul Gheysens een nieuwe hoofdtribune heeft neergepoot aan de Oude Bosuillaan, tribune 4 volgt snel. Het lijkt dus een kwestie van tijd voor tribunes 2 en 3 het plaatje compleet zullen maken, maar de bouwmachine valt volledig stil. En dat is vandaag nog altijd zo. Tribune 3 is klein en verouderd. Tribune 2 zelfs te

gevaarlijk voor publiek en bijgevolg elke thuismatch gesloten.

Wat is het probleem?

Ondernemen is opportuniteiten zien, inschatten en af en toe een gok wagen. Paul Gheysens is er goed in. Met een geschat vermogen van meer dan een miljard euro staat hij op plaats 37 van de lijst van rijkste Belgen. Bij Antwerp ziet hij potentieel en gokt hij af en toe: zoals met het aanwerven van Marc Overmars, de sportieve directeur moest bij Ajax vertrekken wegens grensoverschrijdend gedrag.

Maar zijn inschatting over het stadiondossier blijkt fout. Een deel van de grond waar de Bosuil al vele jaren op rust (en deels nog altijd op roest) is namelijk niet van de club, maar sinds 2008 in handen van een andere ondernemersfamilie: de familie Mintjens uit Malle (zie verder).



15 jaar geleden hielp de familie Mintjens toenmalig voorzitter Eddy Wauters uit de nood met een lening. Omdat de club het geld niet tijdig kan terugbetalen, krijgt Tania Mintjens de grond in handen voor een beperkt bedrag, een fractie van wat de grond nu waard is. Antwerp krijgt het opstalrecht tot 2052. Concreet: in ruil voor een jaarlijkse vergoeding aan de familie Mintjens mag Antwerp op de grond bouwen en alle opbrengsten van het stadion innen. Tot 2052. Paul Gheysens gokt ook in dit dossier. Hij bouwt de gloednieuwe tribunes 1 en 4.

Natuurlijk wil hij geen “huis” bouwen voor iemand anders, maar Gheysens gaat er

vanuit dat hij de situatie wel zal kunnen oplossen zoals hij dat al zo vaak deed in zijn carrière. Maar dat is zonder Tania Mintjens gerekend.

Wie is Tania Mintjens?

Ze is niet de beste vriendin van Paul Gheysens, weten we officieel sinds het titelfeest van Antwerp (zie verder), maar voor de rest is ze vooral gehuld in mysterie. Doe niet te veel moeite om haar naam door Google te jagen. Het is verloren tijd. Wat we wel weten: de familie Mintjens staat net als Paul Gheysens in de lijst van rijkste Belgen van financieel journalist Ludwig Verduyn. De familie heeft een geschat vermogen van 215 miljoen euro en bezet daarmee plaats 123. “Vader Karel Mintjens heeft destijds de grootste meubelproducent van België uitgebouwd”, verduidelijkt Verduyn. “De familie investeerde geld in het voetbal in een periode dat er weinig regels waren rond het voetbal."

"In die periode heeft Tania Mintjens ook het opstalrecht over de grond verkregen.”

Ik zal altijd luisteren, maar als ik echt in iets geloof, ben ik erg koppig. Tania Mintjens - jaren geleden in Trends

Wanneer vader Mintjens in 1993 plots overlijdt, nemen zoon Carl en dochter Tania het bedrijf over. In 2013 laat Tania het familiebedrijf voor wat het is. Al jaren woont ze in Londen, waar ze een onopvallend leven leidt.

“Ze houdt zich niet meer zelf bezig met financiële zaken”, duidt Ludwig Verduyn. “Francis Vanderhoydonck, ooit een van de belangrijkste zakenbankiers in België, die zich daarna heeft toegelegd op private banking voor rijke klanten, doet dat voor haar. Hij heeft een goede reputatie, maar handelt natuurlijk in het belang van zijn klanten.” Jaren geleden gaf Tania Mintjens een zeldzaam interview aan Trends. “Zodra ik iets in mijn hoofd heb, zal dat gebeuren. Ik zal altijd luisteren, maar als ik echt in iets geloof, ben ik erg koppig.” Een interview dat Paul Gheysens wellicht niet had gelezen, toen hij een dag na de vijfde titel voor Antwerp werd uitgenodigd op het stadhuis in Antwerpen bij Bart De Wever.

Paul Gheysens wordt ongeduldig

“Dat Mintjens-probleem, dat moet opgelost worden. Die heeft me nu al genoeg geld gekost.” Aan de verbeelding liet Paul Gheysens weinig over maandag 5 juni. En dat in aanwezigheid van vele journalisten en De Wever.

Gheysens voert de forcing. De burgemeester van Antwerpen lachte eens groen. De Wever lijkt wél te weten dat Tania Mintjens een koppig kantje heeft. Bij DPG Media spreekt Paul Gheysens zelfs een deadline uit. Hij geeft het dossier nog 6 maanden de tijd (dat zou tot begin 2024 zijn). Na die datum overweegt Gheysens naar eigen zeggen een andere locatie te zoeken voor het stadion van zijn club. Mogelijk gebruikt hij dat argument vooral als drukkingsmiddel, want de fans - en dus ook Bart De Wever, die aan zijn kiespubliek moet denken - zijn een verhuizing absoluut niet genegen.

Een andere optie waar Gheysens mee zegt te kunnen leven, is het opstalrecht te verlengen met 50 jaar tot 2102. Ook die optie biedt Gheysens de mogelijkheid zijn vele investeringen deels terug te verdienen. Hoewel de liefde voor Antwerp steeds oprechter lijkt te worden bij ondernemer Paul Gheysens en zijn vrouw, wil de bouwheer toch ook iets terug van de 200 miljoen euro die hij ondertussen in Antwerp heeft gepompt. Door als voorzitter van voetbalclub Antwerp de tribunes te leasen van zijn eigen bouwbedrijf kan Gheysens naar verluidt ruim 50 miljoen euro recupereren in 15 jaar tijd.

Fans willen niet weg, De Wever lacht groen

Er is weinig waarmee je Bart De Wever uit zijn lood kan slaan. Dat de burgervader van Antwerpen in de studio van De Afspraak een dag na het bezoek van Gheysens aan zijn stadhuis liefst helemaal niets wou zeggen over de zaak, is daardoor net veelzeggend. “Er waren bemiddelingen, maar ik denk niet dat het helpt om uitspraken te doen op televisie. Echt niet”, zei De Wever met de nodige nadruk op zijn laatste woorden. De verwijzing naar de actie van Gheysens een dag eerder is duidelijk. “Het gaat om een zaak tussen private partijen, die geen overeenkomst vinden. We kunnen enkel faciliteren. Op Beerschot zijn we de huisbaas, op Antwerp niet."

Het gaat om een zaak tussen private partijen. We kunnen enkel faciliteren. Antwerps burgemeester Bart De Wever