Vandenbempt:"Gent is een betere scherprechter voor de titelkandidaten dan Club"

Het slechte rapport van Genk

En in hun onvrede over die bewuste fase waarbij de heel matige Laforge invaller Sadick niet snel in het veld liet komen en dus langer dan nodig met 10 moest komen staan en juist op dat moment die eerste goal incasseren, hebben ze gelijk. Dat is onbegrijpelijk.

Genk verloor de topper op Sclessin, maar voor coach Wouter Vrancken en aanvoerder Bryan Heynen was het duidelijk: "We hebben verloren van de scheidsrechter."

Maar je kan natuurlijk ook met 10 beter verdedigen op die fase en dat hebben ze dan weer niet gedaan. En over de strafschoppen moeten ze niet klagen, want Standard kreeg er één duidelijk niet en die andere, waar weinig aan was, wel, dus dat is in evenwicht.





Genk heeft verloren omdat het in die fase rond dat doelpunt helemaal het noorden kwijt was en nog een tweede doelpunt incasseerde. Het had moeite met de pressing en de gretigheid van Standard, dat in die topwedstrijden thuis in dat kolkende Sclessin toch altijd wat meer kan.

Na de rust kon het niet scoren uit flink wat kansen omdat doelman Bodart heel sterk was. Als ze dan toch een persoon willen uitkiezen, dan hebben ze verloren van Bodart.