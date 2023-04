Standard smeert Racing Genk een nederlaag aan: de leider is de verliezer van het weekend

Standard - Racing Genk in een notendop:

Standard is ongenadig voor onfortuinlijk Genk

Racing Genk kreeg de kans om verder uit te lopen op eerste achtervolger Union en dat inspireerde de competitieleider tot een felle start. In een kolkend Sclessin moest Bodart al vroeg aan de bak om een owngoal van Dussenne te vermijden. Even schrikken voor Standard, dat wel snel het evenwicht herstelde.



Rond het halfuur viel Cuesta geblesseerd uit en dat bleek uiteindelijk een sleutelmoment in de eerste helft. Hoewel Sadick klaar stond om in te vallen voor de onfortuinlijke Colombiaan en de bal buiten was, liet ref Laforge het spel toch doorgaan.



Uitgerekend toen opende Standard de score. Op een schot van Ohio duwde Vandevoordt de bal in de voeten van Zinckernagel en die trof van dichtbij simpel raak.



Bij Genk waren ze in alle staten, assistent-trainer Kevin Van Dessel bekocht zijn woede zelfs met een rode kaart en het werd nog erger voor de competitieleider. Na balverlies van El Khannouss bij de aftrap beging Preciado een penaltyovertreding op Zinckernagel en die maakte vanaf de stip zijn tweede van de avond: 2-0.