OHL bezorgt bekerfinalist KV Mechelen kopzorgen met vierklapper binnen het uur

OH Leuven - KV Mechelen in een notendop:

KV Mechelen ondergaat wet van de sterkste

OH Leuven had enkel nog een mathematische kans op de Europe play-offs, terwijl bij KV Mechelen al enkele weken de focus op de bekerfinale ligt. Alle ingrediënten waren dus aanwezig voor een typische eindeseizoenswedstrijd, maar dat werd het allerminst.



Na amper drie minuten klom de thuisploeg al op voorsprong. Tamari zette de KVM-defensie in hun hemd met een knappe slalom. Coucke voorkwam de kers op de taart voor de Jordaniër, maar werkte de bal wel in de voeten van De Norre en die trof simpel raak.



KV Mechelen ontsnapte enkele minuten later toen Tamari van dichtbij naast kopte, maar kwam halfweg de eerste helft ook dicht bij de gelijkmaker. Een verrassend schot van Storm spatte uiteen op de paal. Nog meer pech voor de bezoekers toen sterkhouder Mrabti uitviel met een knieblessure.



Kort voor de rust sloeg OH Leuven een tweede keer toe. Maertens zette Bolingoli knap in wind, maar Coucke kon zijn schot nog tegen de paal duwen. Na een lichte duw van Maertens werkte Wouters de bal in de herneming ongelukkig tot bij Opoku en die ramde de 2-0 hoog in doel.



Het protest van KV Mechelen was tevergeefs en bijna werd het in de extra tijd zelfs nog 3-0. Opoku kwam met een prachtig hakje achter zijn steunbeen bijzonder dicht bij zijn tweede, maar de paal stak er een stokje voor. Coucke had dan weer een uitstekende redding nodig op een knappe volley van Maertens.