Gent klampt zich maar net vast aan vierde plek na late penaltygoal tegen Union

AA Gent - Union in een notendop:

Union grijpt Gent meteen bij de keel

Wat. Een. Blitzstart. Na nauwelijks een minuut stond Union al op voorsprong in de Ghelamco Arena. Boniface zette Samoise in de wind en legde de bal vanaf de achterlijn goed terug op Lazare. Die kapte Okumu knap uit en ramde de 0-1 voorbij de kansloze Nardi. Een ijskoude douche voor Gent, dat wel meteen reageerde. Odjidja vond Cuypers aan de tweede paal, maar die kreeg de bal niet voorbij Moris. Dichter bij de gelijkmaker kwam Gent niet meer in de eerste helft, de thuisploeg speelde te slordig om Union te ontwrichten. Van de bezoekers bleef wél dreiging uitgaan. Nardi moest ingrijpen op een lage knal van Adingra, terwijl een afgeweken afstandsschot van Boniface nipt naast zeilde. Ook Lazare zette de Gentse doelman nog eens aan het werk, maar de doelpuntenmaker viel kort voor de rust wel geblesseerd uit.

Cuypers schiet Gent weer voorbij Club

Gent zette alles op alles om het tij te keren in de tweede helft. Bij een scherp verdedigend Union bleef de organisatie op punt, de bezoekers kwamen niet in de problemen en gaven nauwelijks kansen weg. Cuypers mikte naast, Orban besloot slap op Moris.



Een kwartier voor het einde kantelde de wedstrijd toch nog. Oog in oog met Moris liet Cuypers het opnieuw afweten in de afwerking, maar na hands van Lynen op de herneming van Castro-Montes ging de bal op de stip. Herkansing voor Cuypers en die zette de strafschop feilloos om: 1-1.

Bij Union dachten ze ongetwijfeld terug aan een fase in de eerste helft, toen de VAR niet ingreep bij hands van De Sart op een voorzet van Lazare. Gent gaf het puntje niet meer uit handen en springt zo weer over Club Brugge naar de vierde plaats. Union laat de kans liggen om naast Racing Genk aan de leiding te komen.