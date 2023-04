Wat is het probleem met handspel in het voetbal? "Niemand kan er nog aan uit"

Het was het weekend van de handballen: in Gent, in Antwerpen en in Anderlecht was er onvrede over handspelsituaties. Ook voor Peter Vandenbempt brengen de voorvallen enkel meer onduidelijkheid: "Er valt geen lijn uit de beslissingen van de scheidsrechters en de VAR's te bespeuren."

"Niemand kan er nog aan uit", opent Peter Vandenbempt in zijn wekelijkse analyse in De Ochtend op Radio 1 zijn betoog wanneer het gaat over de handballen van het afgelopen voetbalweekend. In Antwerpen werd wel gefloten voor ongelukkig handspel van Cercle Brugge, terwijl in Anderlecht voor een al even onvrijwillige handbal dan weer niet gefloten werd. In Gent tegen Union vielen dezelfde beslissingen in één en dezelfde wedstrijd, bij twee gelijkaardige fases.

Er is een veel te grote grijze zone waarin scheidsrechters en VAR's hopeloos verloren lopen. Peter Vandenbempt

"Er is een veel te grote grijze zone waarin scheidsrechters en VAR's hopeloos verloren lopen", hekelt onze voetbalcommentator. "Er valt uit hun beslissingen geen lijn te bespeuren. En je kan het ze eigenlijk ook niet kwalijk nemen."

"Uitspraken als van Heynen en Aviña worden in Engeland streng bestraft"

Vandenbempt begrijpt dus wel het onbegrip, zeker in deze eindfase van de competitie, maar dat geeft sommige uitspraken volgens hem geen recht van bestaan. "Natuurlijk: met de eindstreep in zicht worden elk jaar opnieuw de reacties feller, de fouten van de scheidsrechter uitvergroot en er meer op gefocust. Maar voor uitspraken als die van Bryan Heynen en van Carlos Aviña, de sportief directeur van Cercle Brugge, word je in Engeland streng bestraft."



"In hun onvrede over die tegengekregen penalty hebben ze gelijk, maar dat Aviña een complot vermoedt en zegt dat "ze er ons niet bij willen in play-off 2", dan vraag ik me af: wie is dat dan, die "ze"?"

Het leidt bij spelers, trainers, maar ook bij de scheidsrechters zelf tot frustratie en dat is logisch. Peter Vandenbempt

Wat is het probleem met handspel in onze competitie?

Vandenbempt: "Het probleem bij handspel is dat er bij veel gelijkaardige fases andere beslissingen worden genomen. Dat leidt bij spelers, trainers en ongetwijfeld ook bij scheidsrechters zelf tot frustratie en dat is logisch."

"Er was die regel van de steunarm die duidelijk was voor mij: eens de arm op de grond is, geen penalty. Dat is uit het reglement verdwenen en ook daar is het weer inschatten en interpreteren en dan krijg je hommeles"

De handspelfases:

Gent - Union: Op het kwartier krijgt Union geen strafschop nadat Lazare in de rechthoek de bal tegen de arm schiet van De Sart, die wel een beweging naar de bal maakt. Tien minuten voor het einde van de wedstrijd gaat de bal wel op de stip voor Gent na gelijkaardig hands van Lynen.

Anderlecht - Westerlo: Westerlo oefent druk uit op Anderlecht in de tweede helft. Vetokele schiet de bal tegen de arm van Sardella. Westerlo wil een strafschop, maar noch Visser, noch de VAR hebben daar gehoor naar.