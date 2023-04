Pover Anderlecht heeft lot niet meer in handen na draw tegen Westerlo, maar ontsnapt aan erger

"Ik vond dat we een heel goede wedstrijd speelden, we hadden de match heel goed onder controle. We slaagden er alleen niet in om meer kansen te creëren. Het was duidelijk dat Westerlo voor een punt gekomen was. Ze zakten terug en wilden niet veel initiatief nemen, wat te begrijpen is. Het team heeft alles gegeven, we zetten een goede reeks neer met 13 op 15. Daar ben ik dus wel tevreden mee. We proberen de opgelopen schade eerder dit seizoen te herstellen en dus moeten we eigenlijk elke wedstrijd winnen. Dat is ook onze ambitie, maar dat is nu eenmaal niet mogelijk. Soms heb je het niet in eigen handen, hoe hard je ook probeert. Het ontbrak ons aan kwaliteit in de laatste pass."