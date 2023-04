Hoe goed is titelverdediger Dylan van Baarle? "Hij heeft een hele week op de pot gezeten"

Dylan van Baarle opende zijn voorjaar met een knalzege in de Omloop Het Nieuwsblad.

"Wout van Aert zal dit voorjaar nog enkele keren vloeken op Van Baarle", klonk het toen. Maar zover is het nog niet gekomen.

Van Baarle belandde na zijn zege in de Omloop in het sukkelstraatje. Eerst was er een overbelast scheenbeen in de Tirreno. Na een val in de E3 Saxo Classic waren zijn knie en schouder de pijnpunten.

Als klap op de vuurpijl kreeg Van Baarle in de week voor de Ronde ook nog eens af te rekenen met hevige maag- en darmklachten.

"Het is dus een groot vraagteken hoe goed hij is", zegt NOS-journalist Han Kock.

"Gisteren sprak ik met Dylan na zijn verkenning van Parijs-Roubaix en toen zei hij dat hij een taai weekje achter de rug had."

"In de week voor de Ronde van Vlaanderen heeft hij naar eigen zeggen enkel maar op de pot gezeten."

"Dylan was zodanig ziek dat hij er geen seconde om getreurd heeft dat hij er niet bij kon zijn in de Ronde."