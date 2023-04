Is Wout van Aert plots underdog in Roubaix? "Hij klaagt normaal niet veel, maar gekneusde ribben zijn hinderlijk"

"Ik voel me niet heel goed: ik heb last van mijn ribben en knie", vertelde Wout van Aert gisteren open en bloot aan onze reporter Bart Aerts.

Het was niet meteen het nieuws waar de Belgische wielerfans zaten op te wachten. De Ronde van Vlaanderen en de val hadden er stevig ingehakt bij Van Aert.

"Wout is iemand die niet veel klaagt", weet trainingsmakker Daan Soete. "Maar als hij laat vallen dat hij ergens pijn heeft, dan zal hij er zeker hinder van ondervinden."

"Toen ik Wout maandag na de Ronde hoorde, zei hij al dat hij wat last had van zijn ribben. Ik weet uit ondervinding dat gekneusde ribben na enkele dagen nog meer opspelen."

Soete begrijpt dan ook waarom Van Aert wat aangeslagen klonk na de verkenning van de Hel. "Gekneusde ribben kunnen voor hinder zorgen op de kasseien."

Topfavoriet is Van Aert volgens zijn trainingsmakker niet. "Op basis van de voorbije weken is Mathieu van der Poel de te kloppen man. Daar moeten we eerlijk over zijn. Maar een zege zou Wout wel heel veel deugd doen."