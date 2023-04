Van Aert teleurgesteld met plek 4: "Maar ga niet in een hoekje kruipen"

Wout van Aert had zijn zinnen op deze Ronde van Vlaanderen gezet. Het plan van zijn ploeg leek lange tijd te gaan werken, maar in de finale was de kopman zelf niet opgewassen tegen het geweld van Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel.

Wout van Aert bleef na de koers lang in de bus zitten. Uiteindelijk kwam hij toch even naar buiten voor een knuffel van vrouw en kind en een kort interview. "Het was een heel chaotische Ronde met veel valpartijen. En de finale was heel lang en zwaar", klonk zijn nuchtere analyse. Maar teleurgesteld was hij dus wel. "Natuurlijk. Ik kwam om te winnen, maar het heeft niet mogen zijn." "De koers liep heel lang goed voor onze ploeg. Nathan Van Hooydonck zat mee in een gevaarlijke groep en zo moesten we vooraan en achteraan niet rijden. Maar het werd iets sneller man tegen man dan we gehoopt hadden. En dan bleken Pogacar en Van der Poel sterker te zijn." "Ik was wel wat verrast door de bom van Mathieu van der Poel op de Kruisberg. Ik zat met mijn hoofd misschien al te veel bij wat nog moest komen. Maar de benen hebben gesproken."

Het werd snel man tegen man, sneller dan we gehoopt hadden. En dan hebben de benen gesproken. Wout van Aert

Van Hooydonck liet zich wel nog uitzakken en probeerde Van Aert weer naar de koplopers te rijden. "Voor mij was de overwinning toen al weg. Ik verloor al op de Kruisberg. Als ik daar niet meekon, zou ik op de Oude Kwaremont ook niet meekunnen."

"Ik heb er nog proberen uit te halen wat erin zat. Maar ik vind het vooral jammer voor de ploeg dat ik ook nog naast het podium val. Dat hadden ze op zijn minst verdiend."

Het plan voor het seizoen was de Ronde of Parijs-Roubaix winnen. Er blijft dus nog een koers over. "Ik draai morgen de bladzijde om. Ik moet er nog eens rustig over nadenken, maar ik ben niet van plan om in een hoekje te kruipen. Volgende week smijt ik me weer."

Heeft hij nog een woordje voor Tadej Pogacar? "Chapeau."

