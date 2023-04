Tadej Pogacar fonkelt na "mooiste dag van zijn leven": "Ik zou na vandaag pensioen kunnen aankondigen"

"Dag die ik nooit ga vergeten"

Of het wel eens de mooiste dag van zijn leven kan zijn. Daar moet Tadej Pogacar niet lang over nadenken. "De Ronde winnen heeft zeker zijn naam waargemaakt."

Met zijn ultieme punch op de Kwaremont, gooide Pogacar Mathieu van der Poel uit zijn wiel. "Die ligt me het best. Iedereen ziet af op de lange aanloop op de kasseien. Daarna is het vol gas geven tot de top, die ver weg ligt. En dat is in mijn voordeel."

Daarna was de vogel gaan vliegen en pakte die zijn 3e monument op 24-jarige leeftijd. Op naar de 5? Enkel Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix ontbreken nog.

"Sanremo is de moeilijkste om te winnen. Dit jaar was ik er ook bij in een goede vorm, maar het blijft niet makkelijk om daar de zege te pakken. Ook Roubaix staat nog op het lijstje, maar dat is op dit moment maar een reservelijst."



"We zien wel wanneer ik Roubaix rijdt. Dan moeten er wat kilo's bij en moeten mijn handen wat weerbaarder worden om de kasseien te overleven. "



Een ding staat wel al vast. "Mijn seizoen is nu al een succes, ook al win ik de Tour niet", zegt Pogacar. "Daarvoor bedank ik iedereen."