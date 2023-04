Tadej Pogacar is baas boven baas in adembenemende Ronde van Vlaanderen, Van der Poel en Van Aert passen

Fase per fase

clock 16:30 16 uur 30. Dit was overigens de snelste editie in de geschiedenis met een gemiddelde van net iets meer dan 44 km/u.

clock 16:28 16 uur 28. Er wordt gesprint voor de derde plaats: Mads Pedersen gaat aan en houdt een jumpende Wout van Aert net af.

clock 16:28 16 uur 28. Mathieu van der Poel is een geweldige runner-up.

clock 16:27 16 uur 27. Tadej Pogacar! Hij wist het goed genoeg: alleen finishen was wellicht een must voor Tadej Pogacar. Zo gezegd, zo gedaan. De Sloveen was heer en meester en betreedt Oudenaarde als de oververdiende winnaar. Hij wint de 107e Ronde van Vlaanderen!

clock 16:26 Laatste km. Daar is de vod van een beeldschone Ronde van Vlaanderen.

clock 16:26 16 uur 26.

clock 16:24 16 uur 24. Nog 2 kilometer. Het aftellen is nu echt aan de gang richting het opperste wielergeluk. Tadej Pogacar kijkt om, maar hoeft niet meer te vrezen. En hij doet het wellicht op de mooiste manier: een solo.

clock 16:23 16 uur 23. Ook voor Tadej Pogacar is het beuken tegen de wind, maar hij bewaart zijn halve minuut op Mathieu van der Poel. Die bevriest dan weer zijn marge op de achtervolgers. "Goud" en "zilver" lijken vast te liggen.

clock 16:22 16 uur 22. Zijn er nog mensen die twijfelen dat dit de beste renner van de wereld is? . José De Cauwer.

clock 16:21 16 uur 21. Nog 5 kilometer. Op zijn 24e gaat Tadej Pogacar na Luik en Lombardije zijn 3e Monument winnen. En dat als tweevoudig Tour-winnaar.

clock 16:18 16 uur 18. De tegenwind nekt Tadej Pogacar niet, maar houdt Mathieu van der Poel stand? De achtervolgers draaien rond. Ze zijn met 7 kandidaten voor plek 3 of plek 2: Wout van Aert, Mads Pedersen, Kasper Asgreen, Neilson Powless, Fred Wright, Stefan Küng en Matteo Jorgenson.

clock 16:17 16 uur 17. Wie nog op spanning had gerekend, is er stilaan aan voor de moeite. Het verschil dikt aan tot 25 seconden.

clock 16:14 16 uur 14. Nog 10 kilometer. Kijkt hij naar zijn schema of zoekt hij naar voedsel? Tadej Pogacar boekt enkele seconden winst. Wordt het een blijde intrede van de Sloveen in Oudenaarde? Zo ziet het er naar uit.

clock 16:11 16 uur 11. Mads Pedersen en co rijden voor de 3e plaats op een 40-tal seconden. Tadej Pogacar zoekt zijn tijdritmodus, ook bij Mathieu van der Poel zit er nog power op elke pedaalslag.

clock 16:11 16 uur 11. Het is nog niet gedaan, José! Karl Vannieuwkerke.

clock 16:11 16 uur 11. De laatste helling van de dag: de Paterberg.

clock 16:10 16 uur 10. De Sloveense keizer is boven. Wat zegt de chrono? Nog altijd 12 seconden. Wat toont MVDP ontzettend veel karakter. Het gaat tussen hen voor de triomf.

clock 16:09 Paterberg. Daar is de laatste van onze 19 paternosterbolletjes. De wind is straks geen bondgenoot, maar we vermoeden dat de batterij van deze Tadej Pogacar niet leeg loopt. Ook al geeft Mathieu van der Poel niet af: 12".

clock 16:06 16 uur 06. Nog 15 kilometer. Het is nog niet met ons sierlijkste handschrift, maar met potlood vullen we Tadej Pogacar toch al in. Richting de Paterberg is dit de situatie: Pogacar Van der Poel op 15" Pedersen op 20" Powless, Asgreen, Wright, Küng, Jorgenson, Trentin en Van Aert op 40" . Nog 15 kilometer Het is nog niet met ons sierlijkste handschrift, maar met potlood vullen we Tadej Pogacar toch al in. Richting de Paterberg is dit de situatie: Pogacar Van der Poel op 15" Pedersen op 20" Powless, Asgreen, Wright, Küng, Jorgenson, Trentin en Van Aert op 40"