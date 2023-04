Van de explosie van Pogacar tot het breken van Van Aert: dit was de Ronde van Vlaanderen in 7 momenten

1. Nog 140km: dwaas manoeuvre zet de koers al vroeg op zijn kop, Tim Wellens breekt sleutelbeen

Wat een ravage op 140 kilometer van de finish. Een renner van Bahrain-Victorius verliest in de graskant de controle over zijn fiets en stuurt los het peloton in.

Wat volgt is een groot domino-effect. Bij de slachtoffers onder anderen Jasper Stuyven en Julian Alaphilippe. Ook Wout van Aert geraakt gehavend aan zijn knie.

Tadej Pogacar verliest in deze fase al een belangrijke ploegmaat: Tim Wellens wordt met een sleutelbeenbreuk afgevoerd naar het ziekenhuis.