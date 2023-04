Schuldige massale valpartij, die beschimpt wordt, komt met excuses: "Dit had niet mogen gebeuren"

De Pool kreeg op sociale media heel wat verwensingen over zich heen. Maciejuk komt nu met excuses: "Ik heb spijt van mijn fout en dat ik de val veroorzaakte", begint hij. "Ik hoop dat iedereen gezond en veilig is."

"Dit had niet mogen gebeuren", toont de renner berouw. "Het was een grote inschattingsfout van mij, maar ik had niet de intentie om dit te veroorzaken. Het enige dat ik nu kan doen, is mijn excuses aanbieden en van mijn fout leren voor de toekomst. Nogmaals sorry aan het peloton en de fans."