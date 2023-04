Jumbo-Visma en Van Aert doen geheimzinnig over bandendruk: "Jullie zien zondag wel wie het gebruikt"

DSM zal zondag Parijs-Roubaix rijden met het Scope-systeem, waarbij de bandendruk verhoogd of verlaagd kan worden met een reservoir.

Zo kan het comfort aangepast worden en kunnen de risico's verminderd worden volgens wat er voorgeschoteld wordt: asfalt of kasseien.

Ook Jumbo-Visma is aan de tekentafel gaan zitten en heeft een pomptechniek bedacht. Het is geen blauwdruk van wat DSM gemonteerd heeft.

Tijdens de verkenning werd het pompsysteem nog eens geïnspecteerd. "We hebben het vandaag niet voor het eerst gedaan, hé", vertelde ploegleider Grischa Niermann na de verkenning.

"Neen, Wout van Aert heeft er niet mee gereden. Of hij dat zondag zal doen? Dat beslissen we nog. Wie ermee rijdt en hoeveel renners dat doen, dat moeten we nog beslissen."

Hoe groot is de bedrijfszekerheid? "We hebben het in Dwars door Vlaanderen al getest."

"Dat is een andere wedstrijd, maar we zijn ervan overtuigd dat het ook Parijs-Roubaix zal doorstaan. Anders zouden we het niet testen. We waren hier om de puntjes op de i te zetten."

"Welk voordeel het oplevert? Iemand sprak over 90 watt. Schrijf dus maar op."

"Neen, ik heb geen idee. Het is zeker geen 90 watt, maar in deze koers kan het wel een verschil maken."