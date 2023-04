Monumentale Mathieu van der Poel heerst in Parijs-Roubaix, Wout van Aert wordt genekt door pech

clock 16:56 16 uur 56. Mathieu van der Poel wint in Roubaix, Philipsen klopt Van Aert voor de 2e plaats. Mathieu van der Poel wint in Roubaix, Philipsen klopt Van Aert voor de 2e plaats

clock 16:55 16 uur 55. Jasper Philipsen vangt Wout van Aert op en maakt het één-tweetje compleet. Wat een teamprestatie! Mads Pedersen is 4e voor Stefan Küng en Filippo Ganna. . Jasper Philipsen vangt Wout van Aert op en maakt het één-tweetje compleet. Wat een teamprestatie! Mads Pedersen is 4e voor Stefan Küng en Filippo Ganna.

clock 16:54 16 uur 54. MVDP! Mathieu van der Poel zet zijn naam nog wat meer in vetjes in de geschiedenisboeken. De Nederlander grijpt naar zijn voorhoofd. En wint. In de achterhoede juicht Jasper Philipsen al. Zij moeten wel nog sprinten. . MVDP! Mathieu van der Poel zet zijn naam nog wat meer in vetjes in de geschiedenisboeken. De Nederlander grijpt naar zijn voorhoofd. En wint. In de achterhoede juicht Jasper Philipsen al. Zij moeten wel nog sprinten.

clock 16:54 16 uur 54. Daar is de bel voor het ererondje. Mathieu van der Poel mag genieten. . Daar is de bel voor het ererondje. Mathieu van der Poel mag genieten.

clock 16:53 Laatste km. Daar is de blijde intrede. Rugnummer 21 was de sterkste man in koers, maar het gedroomde duel is er door een lekke band niet gekomen. Al zal hem dat worst wezen, natuurlijk. . 16 uur 53. last km Laatste km. Daar is de blijde intrede. Rugnummer 21 was de sterkste man in koers, maar het gedroomde duel is er door een lekke band niet gekomen. Al zal hem dat worst wezen, natuurlijk.

clock 16:52 16 uur 52. Met een bonus van een halve minuut trekt Mathieu van der Poel naar de wielerbaan. Dit wordt zijn orgelpunt van een briljant voorjaar. . Met een bonus van een halve minuut trekt Mathieu van der Poel naar de wielerbaan. Dit wordt zijn orgelpunt van een briljant voorjaar.

clock 16:51 16 uur 51. Jasper Philipsen legt zijn examen als klassiek renner af en kan hier nog eens terugkeren om mee te doen voor winst. . José De Cauwer. Jasper Philipsen legt zijn examen als klassiek renner af en kan hier nog eens terugkeren om mee te doen voor winst. José De Cauwer

clock 16:51 16 uur 51. Van Aert en Philipsen laten Pedersen achter. Van Aert en Philipsen laten Pedersen achter

clock 16:50 16 uur 50. Wout van Aert gaat op zoek naar het podium, enkel Jasper Philipsen kan mee. Wat rijdt ook de sprinter een fenomenale koers. . Wout van Aert gaat op zoek naar het podium, enkel Jasper Philipsen kan mee. Wat rijdt ook de sprinter een fenomenale koers.

clock 16:49 16 uur 49. Nog 5 kilometer. Mathieu van der Poel gaat na Milaan-Sanremo en 2x de Ronde van Vlaanderen nog een monument op zijn palmares zetten. Wat een grootmeester! . Nog 5 kilometer Mathieu van der Poel gaat na Milaan-Sanremo en 2x de Ronde van Vlaanderen nog een monument op zijn palmares zetten. Wat een grootmeester!

clock 16:48 16 uur 48. Wat scheelt het! Van der Poel gaat wat ruim in de bocht en knalt bijna op gele bak. Wat scheelt het! Van der Poel gaat wat ruim in de bocht en knalt bijna op gele bak

clock 16:47 16 uur 47. Wat doe je toch, Mathieu? Mathieu van der Poel begint te driften in een bocht en ontwijkt nog net een gele waterbak die de renners op de stenen en niet op het asfalt houdt. Nog altijd blijft hij risico's nemen. Voor de 2e plaats rukken Wout van Aert, Mads Pedersen en Jasper Philipsen zich los. . Wat doe je toch, Mathieu? Mathieu van der Poel begint te driften in een bocht en ontwijkt nog net een gele waterbak die de renners op de stenen en niet op het asfalt houdt. Nog altijd blijft hij risico's nemen. Voor de 2e plaats rukken Wout van Aert, Mads Pedersen en Jasper Philipsen zich los.

clock 16:45 Hem. In Hem kan er nog altijd iets misgaan, maar deze Mathieu van der Poel zal zich de kaas niet meer van zijn brood laten eten. Hij diept de kloof verder uit: 34". . 16 uur 45. cobble stones Hem In Hem kan er nog altijd iets misgaan, maar deze Mathieu van der Poel zal zich de kaas niet meer van zijn brood laten eten. Hij diept de kloof verder uit: 34".

clock 16:43 16 uur 43. De vitrinekast van Mathieu van der Poel oogt nog altijd fraai. Hij is op Carrefour door het oog van de naald gekropen na dat akkefietje met Jasper Philipsen en John Degenkolb. Bij de achtervolgers is de schwung weg: schrijf Van der Poel maar op. . De vitrinekast van Mathieu van der Poel oogt nog altijd fraai. Hij is op Carrefour door het oog van de naald gekropen na dat akkefietje met Jasper Philipsen en John Degenkolb. Bij de achtervolgers is de schwung weg: schrijf Van der Poel maar op.

clock 16:41 16 uur 41. Nog 12 kilometer. MVDP Wout van Aert, Stefan Küng, Filippo Ganna, Mads Pedersen en Jasper Philipsen op 24" . Nog 12 kilometer MVDP Wout van Aert, Stefan Küng, Filippo Ganna, Mads Pedersen en Jasper Philipsen op 24"

clock 16:40 16 uur 40. Wout van Aert geeft zich nog niet gewonnen. Ook hij heeft superbenen, maar wat koop je ermee? Jasper Philipsen is een blok aan het been bij de achtervolgers, maar het gaat er wel nog vooruit. . Wout van Aert geeft zich nog niet gewonnen. Ook hij heeft superbenen, maar wat koop je ermee? Jasper Philipsen is een blok aan het been bij de achtervolgers, maar het gaat er wel nog vooruit.

clock 16:38 16 uur 38. Hoeveel pech kan je hebben? Oké, Mathieu van der Poel heeft wonderbenen, maar die lekke band is een domper om u tegen te zeggen. Wout van Aert komt terug tot bij Mads Pedersen, Filippo Ganna, Stefan Küng en waakhond Jasper Philipsen. . Hoeveel pech kan je hebben? Oké, Mathieu van der Poel heeft wonderbenen, maar die lekke band is een domper om u tegen te zeggen. Wout van Aert komt terug tot bij Mads Pedersen, Filippo Ganna, Stefan Küng en waakhond Jasper Philipsen.

clock 16:38 16 uur 38. Wout van Aert zit al op 25 seconden. . Renaat Schotte. Wout van Aert zit al op 25 seconden. Renaat Schotte

clock 16:38 16 uur 38. Val van Degenkolb zorgt voor aanval Van Aert, die even later lek rijdt . Val van Degenkolb zorgt voor aanval Van Aert, die even later lek rijdt

clock 16:37 Pech voor Wout van Aert! Wat een drama. De koppeltijdrit komt er niet door een lekke tube bij Wout van Aert. Het wordt een solo van 15 kilometer voor Mathieu van der Poel. . 16 uur 37. flat tyre Pech voor Wout van Aert! Wat een drama. De koppeltijdrit komt er niet door een lekke tube bij Wout van Aert. Het wordt een solo van 15 kilometer voor Mathieu van der Poel.

clock 16:36 16 uur 36. Wout van Aert hapt naar adem en begint te kraken. Of is er pech? Mathieu van der Poel rijdt meter per meter weg. . Wout van Aert hapt naar adem en begint te kraken. Of is er pech? Mathieu van der Poel rijdt meter per meter weg.

clock 16:36 16 uur 36. Ze zijn samen, want Mathieu van der Poel rijdt naar Wout van Aert en neemt over. Van Aert praat, is er iets aan de hand? . Ze zijn samen, want Mathieu van der Poel rijdt naar Wout van Aert en neemt over. Van Aert praat, is er iets aan de hand?

clock 16:35 Val van Degenkolb. Mathieu van der Poel wikt, maar haakt met John Degenkolb. De Duitser valt, de Nederlander niet. Wout van Aert gebruikt dat moment en hakt er met de botte bijl op in. . 16 uur 35. fall Val van Degenkolb Mathieu van der Poel wikt, maar haakt met John Degenkolb. De Duitser valt, de Nederlander niet. Wout van Aert gebruikt dat moment en hakt er met de botte bijl op in.

clock 16:34 16 uur 34. Mathieu van der Poel zoekt een gat en komt. Maar Jasper Philipsen doet een beetje ongelukkig de deur dicht. Weg is het eerste momentum. . Mathieu van der Poel zoekt een gat en komt. Maar Jasper Philipsen doet een beetje ongelukkig de deur dicht. Weg is het eerste momentum.

clock 16:34 Carrefour de l'Arbre. Tijd voor de tunnel van ellende. Wie trapt de kinderkopjes uit deze gevreesde kasseistrook? MVDP en WVA zitten nog altijd achteraan. Jasper Philipsen rijdt op kop. . 16 uur 34. cobble stones Carrefour de l'Arbre Tijd voor de tunnel van ellende. Wie trapt de kinderkopjes uit deze gevreesde kasseistrook? MVDP en WVA zitten nog altijd achteraan. Jasper Philipsen rijdt op kop.

clock 16:31 16 uur 31. Ze schaduwen elkaar door de mensenmassa. Alle ballen op Carrefour, dat is nu stilaan duidelijk. Nog 18 kilometer. Iemand moet toch nog een cartouche hebben? . Ze schaduwen elkaar door de mensenmassa. Alle ballen op Carrefour, dat is nu stilaan duidelijk. Nog 18 kilometer. Iemand moet toch nog een cartouche hebben?

clock 16:30 16 uur 30. Het is Mads Pedersen die de kop trekt. De blauwe en de gele tweeling zit achteraan het groepje. . Het is Mads Pedersen die de kop trekt. De blauwe en de gele tweeling zit achteraan het groepje.

clock 16:28 16 uur 28. "Het is stilte voor de storm", fluistert José De Cauwer. Camphin-en-Pévèle en Carrefour de l'Arbre volgen elkaar heel snel op. Daar wordt het de dood of de gladiolen voor de 7 sollicitanten. . "Het is stilte voor de storm", fluistert José De Cauwer. Camphin-en-Pévèle en Carrefour de l'Arbre volgen elkaar heel snel op. Daar wordt het de dood of de gladiolen voor de 7 sollicitanten.

clock 16:27 16 uur 27. Voor de volledigheid: Max Walscheid en Laurenz Rex zitten nog voor de groep met Christophe Laporte. De Fransman valt er ook weg door een nieuwe lekke band. . Voor de volledigheid: Max Walscheid en Laurenz Rex zitten nog voor de groep met Christophe Laporte. De Fransman valt er ook weg door een nieuwe lekke band.

clock 16:25 16 uur 25. Bij de tête de la course zitten geen wieltjeszuigers. Nog 5 stroken, Carrefour is nummer 4. . Bij de tête de la course zitten geen wieltjeszuigers. Nog 5 stroken, Carrefour is nummer 4.

clock 16:22 16 uur 22. Nog 25 kilometer. Een voordeel voor het zevental: ze hoeven geen rekening meer te houden met de achtervolgers. Die worden op 1'39" geklokt. Het is wachten op de oerknal. . Nog 25 kilometer Een voordeel voor het zevental: ze hoeven geen rekening meer te houden met de achtervolgers. Die worden op 1'39" geklokt. Het is wachten op de oerknal.

clock 16:20 16 uur 20. Zitten ze allemaal met Carrefour de l'Arbre in hun hoofd? Er wordt opvallend weinig gebabbeld. . José De Cauwer. Zitten ze allemaal met Carrefour de l'Arbre in hun hoofd? Er wordt opvallend weinig gebabbeld. José De Cauwer

clock 16:19 16 uur 19. Jasper Philipsen wisselt even van fiets. Jasper Philipsen wisselt even van fiets

clock 16:18 16 uur 18. De sprinter dribbelt de laatste volgwagens en zit er weer bij, maar dit zijn krachten die je natuurlijk liever niet op deze manier had weggegooid. Ons duo gelooft ook meer en meer in zijn kansen. Als je met hem naar de sprint op de piste trekt... Al weet ook John Degenkolb hoe je het hier moet afmaken en is Mads Pedersen ook pijlsnel. Lekker, toch! . De sprinter dribbelt de laatste volgwagens en zit er weer bij, maar dit zijn krachten die je natuurlijk liever niet op deze manier had weggegooid. Ons duo gelooft ook meer en meer in zijn kansen. Als je met hem naar de sprint op de piste trekt... Al weet ook John Degenkolb hoe je het hier moet afmaken en is Mads Pedersen ook pijlsnel. Lekker, toch!

clock 16:18 Fietswissel Jasper Philipsen. Jasper Philipsen moet een pitstop maken. Kan hij snel terugkeren tussen de wagens? De laatste stroken naderen. . 16 uur 18. mechanical breakdown Fietswissel Jasper Philipsen Jasper Philipsen moet een pitstop maken. Kan hij snel terugkeren tussen de wagens? De laatste stroken naderen.

clock 16:16 16 uur 16. Mathieu van der Poel blijft de rest afmatten, maar hij speelt ook met vuur. Als hij straks op een formidabele counter botst, zal het tactische rapport geen hoog cijfer opleveren. . Mathieu van der Poel blijft de rest afmatten, maar hij speelt ook met vuur. Als hij straks op een formidabele counter botst, zal het tactische rapport geen hoog cijfer opleveren.

clock 16:13 16 uur 13. Nog eens de namen die strijden voor deze 120e editie: Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen, Mads Pedersen, Filippo Ganna, John Degenkolb en Stefan Küng. Onze commentatoren loven ook John Degenkolb en zijn verrijzenis op Pasen. Bij de poursuivants worden Gianni Vermeersch en Sjoerd Bax vergezeld door Florian Vermeersch, Christophe Laporte en Nathan Van Hooydonck. . Nog eens de namen die strijden voor deze 120e editie: Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen, Mads Pedersen, Filippo Ganna, John Degenkolb en Stefan Küng. Onze commentatoren loven ook John Degenkolb en zijn verrijzenis op Pasen. Bij de poursuivants worden Gianni Vermeersch en Sjoerd Bax vergezeld door Florian Vermeersch, Christophe Laporte en Nathan Van Hooydonck.

clock 16:10 16 uur 10. Je zou het bijna vergeten, maar Alpecin-Deceuninck heeft ook Jasper Philipsen nog altijd in de wachtkamer. Zou Mathieu van der Poel de aandacht willen afleiden en is de sprinter straks de troefkaart? . Je zou het bijna vergeten, maar Alpecin-Deceuninck heeft ook Jasper Philipsen nog altijd in de wachtkamer. Zou Mathieu van der Poel de aandacht willen afleiden en is de sprinter straks de troefkaart?

clock 16:10 16 uur 10. Het is alsof Mathieu van der Poel zichzelf geen pijn doet, maar hij moet dit toch meedragen? . José De Cauwer. Het is alsof Mathieu van der Poel zichzelf geen pijn doet, maar hij moet dit toch meedragen? José De Cauwer

clock 16:09 16 uur 09. We rijden - dankzij de lichte rugwind - rond met een gemiddelde van ruim 47 km/u. We zijn ook nu op weg naar de allersnelste editie. De finale - al is die al een poos aan de gang - kan stilaan ontkurkt worden. . We rijden - dankzij de lichte rugwind - rond met een gemiddelde van ruim 47 km/u. We zijn ook nu op weg naar de allersnelste editie. De finale - al is die al een poos aan de gang - kan stilaan ontkurkt worden.

clock 16:08 16 uur 08. Nog 35 kilometer. Het zevental, stuk voor stuk namen als een klok, vindt elkaar weer. Het is wachten tot wanneer Mathieu van der Poel zijn duivels weer ontbindt. . Nog 35 kilometer Het zevental, stuk voor stuk namen als een klok, vindt elkaar weer. Het is wachten tot wanneer Mathieu van der Poel zijn duivels weer ontbindt.

clock 16:04 16 uur 04. Mathieu van der Poel wil nog eens, maar zoekt de kantjes net iets te veel op. Hij moet inhouden na zijn wilde pedaalslagen. En Wout van Aert? Die gaf weer geen krimp. . Mathieu van der Poel wil nog eens, maar zoekt de kantjes net iets te veel op. Hij moet inhouden na zijn wilde pedaalslagen. En Wout van Aert? Die gaf weer geen krimp.

clock 16:04 16 uur 04. Van der Poel probeert het nog eens, maar werkt zichzelf in nesten in de graskant. Van der Poel probeert het nog eens, maar werkt zichzelf in nesten in de graskant

clock 16:02 16 uur 02. Nog 39 kilometer en 9 zones resten ons nog. Het sleutelmoment wordt dan weer Carrefour de l'Arbre, zeker? Die ligt op 17 kilometer van de finish. . Nog 39 kilometer en 9 zones resten ons nog. Het sleutelmoment wordt dan weer Carrefour de l'Arbre, zeker? Die ligt op 17 kilometer van de finish.

clock 16:00 16 uur . We hebben een drietrapsraket gezien van een ontembare Mathieu van der Poel. Op 42 kilometer van de piste kun je concluderen dat hij de sterkste is, maar is hij ook de snuggerste? Ze draaien weer met z'n zevenen rond. MVDP, Wout van Aert, Jasper Philipsen, Filippo Ganna, Mads Pedersen, Stefan Küng en de verrezen John Degenkolb. . We hebben een drietrapsraket gezien van een ontembare Mathieu van der Poel. Op 42 kilometer van de piste kun je concluderen dat hij de sterkste is, maar is hij ook de snuggerste? Ze draaien weer met z'n zevenen rond. MVDP, Wout van Aert, Jasper Philipsen, Filippo Ganna, Mads Pedersen, Stefan Küng en de verrezen John Degenkolb.

clock 15:59 15 uur 59.

clock 15:57 15 uur 57. Hergroepering! Het tweetal lossen elkaar van geen vin, maar de rest is er weer bij. Mathieu van der Poel heeft zijn ketel al half leeggegooid, Wout van Aert koerst met zijn verstand. . Hergroepering! Het tweetal lossen elkaar van geen vin, maar de rest is er weer bij. Mathieu van der Poel heeft zijn ketel al half leeggegooid, Wout van Aert koerst met zijn verstand.

clock 15:57 15 uur 57. Van der Poel knalt, met Van Aert in het wiel, weg uit de kopgroep. Van der Poel knalt, met Van Aert in het wiel, weg uit de kopgroep

clock 15:56 15 uur 56. Op een helling - schijnbaar een niemendalletje - heeft Mathieu van der Poel de rest voor het blok gezet. Wout van Aert twijfelde even, maar draait mee. Al is de rest nog niet volledig kansloos. . Op een helling - schijnbaar een niemendalletje - heeft Mathieu van der Poel de rest voor het blok gezet. Wout van Aert twijfelde even, maar draait mee. Al is de rest nog niet volledig kansloos.

clock 15:56 15 uur 56. Krijgen we een koppeltijdrit? Jawel! Karl Vannieuwkerke. Krijgen we een koppeltijdrit? Jawel! Karl Vannieuwkerke

clock 15:55 15 uur 55. MVDP tris! Op het asfalt neemt Mathieu van der Poel zijn guidon nog eens vanonder. Wout van Aert is weer alert en rijden ze nu met z'n tweeën weg? Nog 45 kilometer. Ze zijn samen weg. . MVDP tris! Op het asfalt neemt Mathieu van der Poel zijn guidon nog eens vanonder. Wout van Aert is weer alert en rijden ze nu met z'n tweeën weg? Nog 45 kilometer. Ze zijn samen weg.

clock 15:55 15 uur 55. Mathieu van der Poel beschikt over een geweldige Jasper Philipsen, zoveel is duidelijk. We hebben dus nog 7 leiders. . Mathieu van der Poel beschikt over een geweldige Jasper Philipsen, zoveel is duidelijk. We hebben dus nog 7 leiders.

clock 15:54 15 uur 54. Van der Poel versnelt op Mons-en-Pévèle en dunt de kopgroep uit tot 7. Van der Poel versnelt op Mons-en-Pévèle en dunt de kopgroep uit tot 7

clock 15:53 15 uur 53. Als een F1-rijder tackelt Mathieu van der Poel de bochten. Hij is de rest aan het slopen. We blijven over met Jasper Philipsen, Wout van Aert, Stefan Küng, Mads Pedersen, John Degenkolb en Filippo Ganna. . Als een F1-rijder tackelt Mathieu van der Poel de bochten. Hij is de rest aan het slopen. We blijven over met Jasper Philipsen, Wout van Aert, Stefan Küng, Mads Pedersen, John Degenkolb en Filippo Ganna.

clock 15:52 15 uur 52. MVDP bis! Mathieu van der Poel heeft nog een hamer gevonden in zijn gereedschapskist. Wout van Aert kleeft nu wel meteen aan zijn wiel. Net als Jasper Philipsen. . MVDP bis! Mathieu van der Poel heeft nog een hamer gevonden in zijn gereedschapskist. Wout van Aert kleeft nu wel meteen aan zijn wiel. Net als Jasper Philipsen.

clock 15:51 15 uur 51. Filippo Ganna is meer een arbeider op de stenen, maar hij heeft de eerste prik wel overleefd. Vraag is of Mathieu van der Poel niet te veel woekert met zijn krachten. Hij is oersterk, maar is hij niet te enthousiast? Nathan Van Hooydonck en co mogen het vergeten: 1'15". . Filippo Ganna is meer een arbeider op de stenen, maar hij heeft de eerste prik wel overleefd. Vraag is of Mathieu van der Poel niet te veel woekert met zijn krachten. Hij is oersterk, maar is hij niet te enthousiast? Nathan Van Hooydonck en co mogen het vergeten: 1'15".

clock 15:51 Mons-en-Pévèle. Filippo Ganna sleurt Max Walscheid en Laurenz Rex tot bij de groep. Ze beginnen aan de 5-sterrenstrook. Zijn we dus kwijt: Gianni Vermeersch en Sjoerd Bax. . 15 uur 51. cobble stones Mons-en-Pévèle Filippo Ganna sleurt Max Walscheid en Laurenz Rex tot bij de groep. Ze beginnen aan de 5-sterrenstrook. Zijn we dus kwijt: Gianni Vermeersch en Sjoerd Bax.

clock 15:50 15 uur 50. Mathieu van der Poel gooit alles open en zorgt voor eerste schifting. Mathieu van der Poel gooit alles open en zorgt voor eerste schifting

clock 15:48 15 uur 48. De fine fleur pikt aan, maar de Nederlander laat het niet stilvallen. Hij wil de groep decimeren. Wie zijn mee? Wout van Aert, John Degenkolb, Stefan Küng, Jasper Philipsen en Mads Pedersen. Filippo Ganna moet zijn turbo aanzetten. . De fine fleur pikt aan, maar de Nederlander laat het niet stilvallen. Hij wil de groep decimeren. Wie zijn mee? Wout van Aert, John Degenkolb, Stefan Küng, Jasper Philipsen en Mads Pedersen. Filippo Ganna moet zijn turbo aanzetten.

clock 15:47 15 uur 47. MVDP! Nog 51 kilometer en Mathieu van der Poel maait de graskantjes. Hij gooit alle remmen los. John Degenkolb riposteert, Wout van Aert moet vanachter de rug van Stefan Küng wegstuiven. . MVDP! Nog 51 kilometer en Mathieu van der Poel maait de graskantjes. Hij gooit alle remmen los. John Degenkolb riposteert, Wout van Aert moet vanachter de rug van Stefan Küng wegstuiven.

clock 15:45 15 uur 45. We hebben de kaap van de 200 kilometer gerond en sommige jongens zitten stilaan wat op hun tandvlees. Als iemand voorin de klokken laat luiden, zal het groepje snel uitgedund zijn. . We hebben de kaap van de 200 kilometer gerond en sommige jongens zitten stilaan wat op hun tandvlees. Als iemand voorin de klokken laat luiden, zal het groepje snel uitgedund zijn.

clock 15:43 15 uur 43. Het is niet dat Laurenz Rex alleen maar denkt aan krachten sparen en geruisloos richting Roubaix aanklampen. Hij bewijst dat hij fond heeft en zet zich op kop. . Het is niet dat Laurenz Rex alleen maar denkt aan krachten sparen en geruisloos richting Roubaix aanklampen. Hij bewijst dat hij fond heeft en zet zich op kop.

clock 15:42 15 uur 42. Ik ben benieuwd wie het langst kan wachten met zijn aanval. Het is nog ver en de vraag is vooral: wie krijg je mee? . José De Cauwer. Ik ben benieuwd wie het langst kan wachten met zijn aanval. Het is nog ver en de vraag is vooral: wie krijg je mee? José De Cauwer

clock 15:40 15 uur 40. Waar zitten de Sep Vanmarckes van deze wereld? Met onder meer Jasper Stuyven, Matej Mohoric en Greg Van Avermaet worden ze op bijna 2 minuten geklokt. De geslagenen met andere woorden. . Waar zitten de Sep Vanmarckes van deze wereld? Met onder meer Jasper Stuyven, Matej Mohoric en Greg Van Avermaet worden ze op bijna 2 minuten geklokt. De geslagenen met andere woorden.

clock 15:38 15 uur 38. De koplopers sluipen richting zone 12 en 11 en dat zijn kanjers: Auchy en Mons-en-Pévèle. Blijven ze hier nog samen? . De koplopers sluipen richting zone 12 en 11 en dat zijn kanjers: Auchy en Mons-en-Pévèle. Blijven ze hier nog samen?

clock 15:36 15 uur 36. Het Jumbo-duo en Florian Vermeersch knabbelen, maar het gaat niet snel genoeg: 1'04". Maar Alpecin-Deceuninck wordt zo geen rust gegund en dat is ook de bedoeling. . Het Jumbo-duo en Florian Vermeersch knabbelen, maar het gaat niet snel genoeg: 1'04". Maar Alpecin-Deceuninck wordt zo geen rust gegund en dat is ook de bedoeling.

clock 15:32 15 uur 32. Voor Alpecin-Deceuninck is het hinken op twee gedachten. Het is enerzijds een luxesituatie, maar hun numerieke overwicht wekt ook verlammend. Ze moeten de koers dragen en worden onder druk gezet. De concurrentie is spaarzaam bij de kopbeurten. . Voor Alpecin-Deceuninck is het hinken op twee gedachten. Het is enerzijds een luxesituatie, maar hun numerieke overwicht wekt ook verlammend. Ze moeten de koers dragen en worden onder druk gezet. De concurrentie is spaarzaam bij de kopbeurten.

clock 15:31 15 uur 31. Mathieu van der Poel is gretig. . Karl Vannieuwkerke. Mathieu van der Poel is gretig. Karl Vannieuwkerke