Sloophamers, brute pech en solo finishen: dit waren dé 5 momenten van Parijs-Roubaix

1. Nog 103km: Wout van Aert opent de debatten op strook voor Trouée d'Arenberg

Alles ligt meteen in stukken en brokken. Slechts enkelen kunnen mee, waaronder Mathieu Van der Poel, John Degenkolb en zijn ploegmaat Christophe Laporte.

Wout van Aert heeft geen zin in drukte en nervositeit op de Trouée d'Arenberg (aka "Het Bos van Wallers"). Hij anticipeert en geeft er een ferme lap op op de strook ervoor: Haveluy-à-Wallers.

2. Nog 90km: groep van 13 met sterke kopmannen, Van Aert verliest Laporte

Wout van Aert krijgt gelijk, want het werd een incidentrijke passage van Trouée d'Arenberg met valpartijen van onder anderen Kasper Asgreen en Dylan van Baarle.

De kopgroep komt dan weer ongeschonden uit deze passage. In de eerste kilometers na de Trouée d'Arenberg nemen Van Aert en Van der Poel even de tijd om achterom te kijken. Ze laten eerst Mads Pedersen aansluiten, niet veel later komt er een pakketje met Filippo Ganna aan. Er vormt zich een sterke groep van 13.

Opvallend: Christophe Laporte is er niet meer bij. De Fransman reed lek en zag de kopgroep steeds verder wegrijden.