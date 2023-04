De ergste nachtmerrie en een portie pech: hoe de Hel Wout van Aert nog niet heeft gespaard

Na zijn 4e plaats in de Ronde van Vlaanderen werd de stelling veelvuldig geponeerd: Parijs-Roubaix ligt Wout van Aert (nog) beter. Wat leert het verleden? Dit is het verhaal van de vorige deelnames van de 28-jarige kopman van Jumbo-Visma.

2018: De Hel wordt pas echt de hel

Dat Peter Sagan in 2018 in zijn regenboogtrui wint, is helaas niet wat voor eeuwig verbonden is met die noodlottige 8e april. In het shirt van Verandas Willems-Crelan debuteert Wout van Aert in Parijs-Roubaix. "Mijn leven zal veranderen: ik zal weten wat het is om Parijs-Roubaix te rijden", getuigt Van Aert met pretoogjes aan de vooravond. Maar dat het leven van zijn ploegmaat Michael Goolaerts zo'n wending zou nemen, kon niemand voorspellen. Goolaerts komt ten val op een kasseistrook en laat het leven terwijl een ontwetende Van Aert alles geeft voor een 13e plaats bij zijn debuut. "Dat blijft het raarste gevoel: dat ik nog heb gekoerst voor iets wat totaal niet belangrijk was terwijl Michael voor zijn leven aan het vechten was", getuigt een aangeslagen Van Aert in een reportage in Extra Time Koers. "We waren met z'n zevenen gestart en er is er eentje niet aangekomen. Ik probeer te geloven dat het lot zo heeft beslist." "Ik zal zeker proberen om hem ooit te eren met winst in deze koers. Hij heeft zijn droom waargemaakt door hier te rijden. Ik zal zeker terugkeren om de bloemen voor hem te pakken." 1. Peter Sagan (Svk)

2. Silvan Dillier (Zwi) - z.t.

3. Niki Terpstra (Ned) - op 57"

13. Wout van Aert - 2'31"

2019: een lange lijdensweg tjokvol pech

In de schaduw van Philippe Gilbert eindigt Wout van Aert 22e op 1'42". Leeggereden strompelt Van Aert over de finish. De kopman van Jumbo-Visma, zijn nieuwe werkgever, heeft nochtans goeie benen, maar hij wordt achtervolgd door de pechduivel. In het Bos van Wallers draait zijn ketting een eerste keer in de soep. Van Aert springt op een fiets van een ploegmaat, voert later een fietswissel door en schuift in een bocht onderuit. Na die val kampt Van Aert met schakelproblemen, maar hij rijdt na een indrukwekkende jacht - een slalom tussen de volgwagens incluis - weer helemaal naar voren. Daar loopt zijn ballon in de finale leeg. "Alles moet gewoon meezitten. Ik kom zeker nog een keer terug om te proberen te winnen", legt hij de dag neer. "Toch zit ik hier wel in veel gelukkigere omstandigheden dan vorig jaar. Ik had graag Michael Goolaerts willen eren met een topklassering." 1. Philippe Gilbert

2. Nils Politt - z.t.

3. Yves Lampaert - op 13"

22. Wout van Aert - 1'42"

2021: de Belgische kampioen verzuipt in de modder

De Hel plooit voor het coronavirus in 2020, 2021 heeft een najaarseditie in petto. En het wordt een koers voor de geschiedenis. Het regent nog eens tussen Compiègne en Roubaix en nog geen klein beetje. Het wordt een echte survivaltocht en Wout van Aert weet in het Bos van Wallers al dat hij niet zal meespelen voor de knikkers. Van Aert ontwijkt er als evenwichtskunstenaar nog een van de talloze valpartijen, maar zit te ver wanneer Mathieu van der Poel iedereen laat kreunen. Hij rijdt in de modderpoel nog naar een 7e plaats. "Ik had niet het gewenste gevoel op de natte kasseien", geeft hij toe. "Dit is leuk om eens mee te maken, maar het was enorm gevaarlijk. Ik ben niet volledig tevreden, maar de zege zat er ook niet in." 1. Sonny Colbrelli (Ita)

2. Florian Vermeersch - z.t.

3. Mathieu van der Poel (Ned)

7. Wout van Aert - op 1'16"

2022: meteen op het podium na coronabesmetting