Jouw gids voor Parijs-Roubaix 2023 (mannen en vrouwen): parcours, deelnemers, livestream

Zo was het vorig jaar

Wout van Aert was nog maar net hersteld van corona, maar hij zou bij zijn comeback meteen the best of the rest worden. Zijn eeuwige rivaal Mathieu van der Poel moest in de finale passen en eindigde maar net in de top 10.



Pechvogel van de dag was Yves Lampaert, die in zijn droomkoers door een onoplettende fan een spectaculaire crash maakte en zo werd afgeremd in zijn achtervolgingsrace. Dat gebeurde allemaal achter de rug van een indrukwekkende Dylan van Baarle, die op Carrefour de l'Arbre zijn rush naar glorie inzette en uiteindelijk met bijna twee minuten voorsprong finishte op de velodroom.

Het parcours

De architect van Parijs-Roubaix houdt van tradities en dus wordt het parcours elk jaar slechts op een paar kleine plaatsen veranderd. Waarom zou je ook sleutelen aan een succesformule?



En dus krijgen we ook dit jaar het beproefde recept. De start is in Compiègne, ten noordoosten van Parijs, en in de eerste uren hoeven de renners voornamelijk de wind te vrezen.



Na 96 kilometer krijgen ze met de kasseistrook van Troisvilles naar Inchy een eerste van 29 bottenkrakers.



Hierbij ook de vertrouwde namen als de Trouée d'Arenberg (ook wel het Bos van Wallers) na 161 kilometer, Mons-en-Pévèle na 208 kilometer en de vaak beslissende strook van Carrefour de l'Arbre, na 240 kilometer.



Die legendarische passages zijn de enige 3 stroken die met het maximum van 5 sterren zijn bedeeld. Daar vlak onder vinden we 6 stroken van 4 sterren.



Helemaal op het einde is er nog de éénsterrenstrook aan de Espace Charles Crupelandt, niet meer dan een veredelde oprijlaan die de toekomstige winnaar de wielerpiste Roubaix binnenleidt.

Een overzicht van de kasseistroken in Parijs-Roubaix.

Deelnemerslijst

Geen Grote Drie in Parijs-Roubaix, want lichtgewicht Tadej Pogacar past voorlopig nog voor de kasseien en herlaadt zijn geweer voor de klimklassiekers.



Veldrijders Wout van Aert en Mathieu van der Poel lijken geboren voor Roubaix, maar voorlopig kwamen ze er nog niet verder dan een 3e (Van der Poel) en 2e (Van Aert) plaats. Kan een van hen straks ook dit monument van zijn bingokaart afstrepen?



Titelverdediger Dylan van Baarle moest door knieproblemen sinds de E3 Saxo Classic de voorbije koersen toekijken. Is hij voldoende hersteld? Of wordt de belangrijkste luitenant van Van Aert opnieuw Christophe Laporte? Hij kan de eerste Franse winnaar sinds Frédéric Guesdon in 1997 worden.



Nog meer kandidaat-winnaars moeten we bij de grote motoren zoeken. Sep Vanmarcke, Yves Lampaert, Florian Vermeersch en Jasper Stuyven mogen we zeker niet over het hoofd zien in Parijs-Roubaix.



Maar wie misschien wel de grootste uitdager van Van Aert en Van der Poel kan worden, is Filippo Ganna. De werelduurrecordhouder had 2 grote doelen in het voorjaar: Milaan-Sanremo en Roubaix. In Sanremo eindigde hij 2e, in Roubaix een trapje hoger?

Parijs-Roubaix voor vrouwen

Zo was het vorig jaar

Door de afwezigheid van Lizzie Deignan, de winnares van de allereerste editie, en Marianne Vos, lag de weg nog meer open voor Lotte Kopecky om na de Ronde ook Roubaix te winnen in één week tijd.



Kopecky was uiteindelijk ook op de afspraak, maar ze reed met een doelwit op haar rug door haar rol van topfavoriete.



Elisa Longo Borghini kon vanuit de schaduw profiteren om net zoals Van Baarle een dag later solo te gaan.

Het parcours

Ook bij de vrouwen start Parijs-Roubaix niet in Parijs, maar wel in Denain. De route van 2023 werd in vergelijking met die van vorig jaar met 20 kilometer verlengd, maar aan de kasseistroken werd niet gemorreld.



Na 63 kilometer opent de strook naar Wandignies het feest - al zullen sommige rensters daar misschien anders over denken.



Wat volgt: 16 stroken, zonder Bos van Wallers, maar met de finale die we ook kennen van bij de mannen. Dus met zowel de vijfsterrenstroken van Mons-en-Pévèle als Carrefour de l'Arbre.

Deelnemerslijst

SD Worx is al het hele voorjaar de maat van alle dingen en zal ook in Parijs-Roubaix de te kloppen formatie zijn. Superfavoriete Lotte Kopecky zal de concurrentie misschien wel voornamelijk in haar eigen ploeg moeten zoeken. Lorena Wiebes is de nummer 1 van de wereld en zou ook goed over de kasseien moet kunnen denderen. Marlen Reusser, op papier gemaakt voor het werk op de kasseien, zou dan weer passen voor Roubaix. Voor de rest heeft Trek-Segafredo zijn sporen al verdiend in de Hel, uiteraard met titelverdedigster Elisa Longo Borghini, maar ook met veldrijdsters Lucinda Brand en Shirin van Anrooij. Wie we ook nooit mogen uitvlakken, is Marianne Vos, al ontgoochelde zij wel in de Ronde van Vlaanderen. Of krijgen we 19 jaar na vader Magnus een verrassing van Zoe of Elynor Bäckstedt?

