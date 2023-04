Alison Jackson verrast in Roubaix, ereplaatsen voor revelatie Truyen (3e) en gevallen Kopecky (7e)

De 3e Parijs-Roubaix voor vrouwen in een notendop:

Kopgroep van 18 krijgt ruime voorsprong cadeau

"Parijs-Roubaix is dé klassieker waar de vroege vlucht een rol van betekenis kan spelen. "

Het is een wielerwijsheid die al lang meegaat en die bleek ook in de 3e editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen te gelden.

Een grote groep van 18 rensters kwam in verschillende schijfjes tot stand, zowat alle ploegen waren vertegenwoordigd. Wie zou het gat dan gaan dichtrijden?

Met een riante voorsprong van bijna 6 minuten begonnen de koplopers aan de eerste kasseistroken van de dag.

Jumbo-Visma, een van de enige ploegen zonder renster in de kopgroep, kreeg door een lekke band van Marianne Vos al snel af te rekenen met pech. Op die manier moesten zij achtervolgen op het peloton in plaats van het gat naar de kopgroep te dichten.

Dan nam Trek-Segafredo, in de breedte het sterkste team vandaag, de handschoen maar op in het peloton. De Amerikaans-Italiaanse ploeg wou Lucinda Brand en Elisa Longo Borghini weer vooraan in koers krijgen.

Met een indrukwekkende versnelling toonde ook Lotte Kopecky dat ze meer dan in orde was, al zou ze die versnelling niet meer kunnen tonen helemaal vooraan in de koers.