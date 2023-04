BEKIJK: "TikTok-ster" Jackson toont haar moves in vreugdedansje: "Onwerkelijk om dit waar te maken"

Jackson: "Droom wordt plots werkelijkheid"

"Ik wilde deel uitmaken van de actie en wachtte niet. Het had wat geregend deze week, dus het lag glad. Dan moet je een ongeluk vermijden om het geluk te hebben om te winnen. Toen de vlucht vertrok, was ik klaar om mee te rijden."

"Tijdens de verkenning droomde ik er op de velodroom al van om te winnen", mijmert Alison Jackson na de finish. "Vaak blijft het bij dromen, dus het is onwerkelijk om het waar te maken in het echte leven."

Ik heb nog energie over om de kassei zo hoog mogelijk in de lucht te steken.

"In de finale kwam de achtervolgende groep dichtbij en we hadden maar 4 rensters die echt wilden meedraaien. Maar of wel rij je niet en verlies je, ofwel rij je hard en heb je misschien een kans. Met veel passie is het uitgedraaid op een overwinning."

En wat voor een. Is vandaag de mooiste dag uit haar carrière?





"Deze overwinning staat bovenaan", zegt Jackson overtuigd. "Of ik nog kracht heb om die kassei op te heffen? Ik heb nog energie over om hem zo hoog mogelijk in de lucht te steken."