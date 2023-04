Val vergalde Parijs-Roubaix voor Kopecky: "Ik dacht even dat mijn enkel gebroken was"

"De eerste vijf minuten deed het veel pijn, maar daarna trok het wat weg", zei Kopecky. "Ik ben blij dat ik ben opgestaan en ben voortgereden. Het is zuur, maar het is Parijs-Roubaix. Pech hoort er ook bij."

"Maar in Parijs-Roubaix mag je nooit opgeven. Vanaf het moment dat ik voelde dat ik kon rechtstaan, heb ik geprobeerd om terug te knokken. Uiteindelijk komen we net niet bij de kopgroep."

"Het was echt wel een slechte timing", zei Lotte Kopecky . "Ik dacht echt niet dat ik verder kon. Er reed iemand over mijn voet en ik dacht dat ik mijn enkel had gebroken. Het deed echt superveel pijn."

Had SD Worx, dit seizoen al in elke voorjaarsklassieker dominant, wel de juiste tactiek toegepast? "Met Femke Markus hadden we iemand met een grote motor in de kopgroep. Ze was de ideale persoon om mee te hebben in de vlucht", verdedigde Kopecky de tactiek.

"Maar op de kasseistroken werden we één voor één uitgeschakeld door lekke banden. Het was ook niet aan ons om de kopgroep te gaan halen, er hadden andere ploegen niemand mee voorin."

"Misschien was het wel een fout, maar ik wil eerst alles eens rustig herbekijken", besloot de kopvrouw van SD Worx.